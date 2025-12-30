अलविदा 2025... स्वागत 2026 को लेकर राजस्थान में धूम, New Year के रंग में रंगे लोग

New Year Celebration: अलविदा 2025 स्वागत 2026 को लेकर राजस्थान में धूम मचा है. बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक जयपुर पहुंचे. जयपुर की करीब ढाई हजार होटल्स पर्यटकों से बुक रही. होटल्स, रिसॉर्ट, मैरिज गार्डन समेत अन्य जगहों पर पार्टियां का आयोजन किया गया. इससे पहले शहर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों ने विजिट की. रात 12 बजते ही नए साल की बधाई दी. वहीं नए साल के स्वागत में शहर में आतिशबाजी भी की गई.

नववर्ष 2026 की दस्तक हो गई है. नए वर्ष 2026 को लेकर प्रदेश के सभी होटल व रिसॉर्ट में नववर्ष आगमन को लेकर जमकर तैयारी दिखाई दी. प्रदेश के सभी होटलों और रिसॉर्ट में डीजे और डांस की जमकर धूम रही, जहां युवक, युवतियां, महिलाएं पुरुष और बच्चे डीजे की धुनों पर जमकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं नववर्ष के अवसर पर आयोजनों को लेकर राजस्थान पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई. प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने तथा महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है.

इस दौरान हुड़दंगियों और मनचलों पर भी निर्भय एस्कॉर्ट सहित देना पुलिस कर्मियों द्वारा पहली नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही वाहन चालकों को ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करने की हिदायत भी दी गई है. वाहन चालकों को कौर के अनुसार अतिरिक्त सावधानी बरतने तथा दो पहिया वाहन चालकों को भी हेलमेट लगाने के लिए निर्देशित किया गया है.

न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर देशभर से पर्यटक राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू पहुंचे. हर साल की तरह इस बार भी गुजरात से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं. वहीं खास बात यह है कि इस बार महाराष्ट्र से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है.

ठंडी आबोहवा, प्राकृतिक सौंदर्य और सुरक्षित पर्यटन वातावरण के चलते माउंट आबू सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है. न्यू ईयर के लिए यहां होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन स्थलों पर खास तैयारियां की गई हैं.

लेकसिटी उदयपुर में आज नए साल का जश्न बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. नए साल का जश्न मनाने उदयपुर में हजारों की संख्या में देशी-विदेशी सैलानी पहुंचे. शहर के तमाम छोटे-बड़े होटल्स और रिसॉर्ट में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया. न्यू ईयर पार्टी को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता बन्दोबस्त किए.