न्यू ईयर 2026 के लिए राजस्थान के ये शहर हैं परफेक्ट डेस्टिनेशन, जानें क्यों हैं सैलानियों की पहली पसंद

Rajasthan Tourism: बीकानेर में कैमल सफारी भरतपुर में पक्षियों का कलरव और उदयपुर में झीलों के किनारे पार्टी-ये तीनों शहर न्यू ईयर 2026 के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं. शाही मेहमाननवाजी और पारंपरिक व्यंजनों के साथ अपनी ट्रिप को यादगार बनाएं.

Published: Dec 30, 2025, 04:10 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 04:10 PM IST

न्यू ईयर 2026 के लिए राजस्थान के ये शहर हैं परफेक्ट डेस्टिनेशन, जानें क्यों हैं सैलानियों की पहली पसंद

New Year Celebration in Rajasthan: साल 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ किसी खास ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं,तो राजस्थान के ये तीन शहर- बीकानेर,भरतपुर और उदयपुर आपके लिए बेस्ट हैं. आपकी दोस्तों या फैमिली संग News Year 2026 की यह ट्रिप और भी रोमांचक हो सकते हैं.

बीकानेर
बीकानेर में नया साल मनाना बेहद अनोखा अनुभव हो सकता है.यहां आप जूनागढ़ किला और देशनोक के करणी माता मंदिर के दर्शन कर सकते हैं.रायसर के रेत के टीलों पर कैमल सफारी और टेंट सिटी में रात बिताना एक अलग ही सुकून देता है.यहां की मशहूर बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ला और घेवर का स्वाद चखना न भूलें.टेंट सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नए साल का आगाज करना आपको राजस्थानी मिट्टी से जोड़ देगा.

भरतपुर
यदि आप शोर-शराबे से दूर शांति में नया साल मनाना चाहते हैं, तो भरतपुर सबसे शानदार विकल्प है.विश्व धरोहर स्थल केवलादेव नेशनल पार्क में हजारों प्रवासी पक्षियों को देखना किसी सपने से कम नहीं है.यहां का लोहागढ़ किला और डीग पैलेस अपनी मजबूती और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं.प्रकृति प्रेमियों के लिए यहां की शांत सुबह किसी वरदान जैसी है.

उदयपुर: झीलों की नगरी
पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला उदयपुर रोमांस और शाही ठाठ-बाट के लिए मशहूर है. पिछोला झील में दोस्तों के साथ सूर्यास्त के समय नाव की सवारी आपकी ट्रिप को जादुई बना देगी.सिटी पैलेस घूमने के बाद यहां के मशहूर रूफटॉप कैफे में न्यू ईयर पार्टी का आनंद लें.झीलों के किनारे जलती रोशनियों के बीच नए साल का स्वागत करना आपको एक फिल्मी अहसास देगा.

न्यू ईयर 2026 के लिए सूर्यनगरी जोधपुर 'हाउसफुल' है. मेहरानगढ़ दुर्ग, उम्मेद भवन और कायलाना झील जैसे स्पॉट्स पर पर्यटकों का भारी जमावड़ा है. होटलों में जगह नहीं बची है और शहर शाही अंदाज में नए साल के स्वागत के लिए तैयार है.

जोधपुर के होटल और रिजॉर्ट्स में राजस्थानी लोक संगीत और पारंपरिक साफा बांधकर मेहमानों का शाही स्वागत किया जा रहा है. भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रमुख चौराहों और स्मारकों पर सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि सैलानी सुरक्षित तरीके से जश्न मना सकें.

