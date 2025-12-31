Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

New Year 2026: राजस्थान में पर्यटकों का सैलाब, जैसलमेर से उदयपुर तक जश्न, सख्त हुई सुरक्षा व्यवस्था

New Year 2026: राजस्थान में न्यू ईयर 2026 का जश्न चरम पर है. जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर और खाटूश्यामजी में रिकॉर्ड भीड़ के मद्देनजर 3000 से अधिक सुरक्षाकर्मी और ड्रोन तैनात हैं. प्रशासन ने जाम से बचने के लिए सख्त ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग प्लान लागू किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 31, 2025, 12:17 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 12:17 PM IST

Trending Photos

बकरियां चराने वाला लड़का कैसे बना फिल्म स्टार, पढ़ें पाली के गौरव देवासी की संघर्ष भरी कहानी
12 Photos
pali news

बकरियां चराने वाला लड़का कैसे बना फिल्म स्टार, पढ़ें पाली के गौरव देवासी की संघर्ष भरी कहानी

लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे
10 Photos
jaipur news

लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के ठंडे शहर

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में फिर अर्श से फर्श पर पहुंचे सोने के दाम, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के रेट
5 Photos
Jaipur Silver Rate,Today

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में फिर अर्श से फर्श पर पहुंचे सोने के दाम, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के रेट

New Year 2026: राजस्थान में पर्यटकों का सैलाब, जैसलमेर से उदयपुर तक जश्न, सख्त हुई सुरक्षा व्यवस्था

Rajasthan Traffic Advisory: साल 2025 की विदाई और 2026 के भव्य स्वागत के लिए पूरा राजस्थान एक उत्सव की तरह सज गया है. जैसलमेर के सुनहरे धोरों से लेकर माउंट आबू की सर्द वादियों और उदयपुर की शांत झीलों तक, हर जगह देशी-विदेशी पर्यटकों का 'सैलाब' उमड़ पड़ा है. रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए राज्यभर के होटल, डेजर्ट कैंप और हेरिटेज प्रॉपर्टीज 'हाउसफुल' हैं, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए हैं.

मंदिरों और स्मारकों
राजधानी जयपुर में नए साल के भव्य स्वागत के लिए पहले दिन मंदिरों (गोविंद देव जी, मोती डूंगरी) में भारी भीड़ की उम्मीद है.

ट्रैफिक प्लान
नए साल की शुरूआत पर बढ़ते पर्यटन की वजह से 1 जनवरी को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक JLN मार्ग, टोंक रोड और MI रोड पर यातायात नियंत्रित रहेगा. परकोटा क्षेत्र में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है. पार्किंग के लिए रामनिवास बाग और राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसे स्थानों को चिन्हित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उदयपुर और जोधपुर
उदयपुर में सिटी पैलेस और फतहसागर के पास भारी भीड़ को देखते हुए अंदरूनी शहर में वन-वे ट्रैफिक लागू किया गया है. रूफटॉप पार्टियों के शौकीनों के लिए अंदरूनी मार्गों पर बसों के प्रवेश को सीमित किया गया है. तो वहीं जोधपुर'ब्लू सिटी'की सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं.मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन पैलेस के पास अभय कमांड सेंटर से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

जैसलमेर और माउंट आबू
जैसलमेर में रेगिस्तान के बीच जश्न मनाने आए पर्यटकों के लिए पूनम स्टेडियम में विशेष पार्किंग बनाई गई है.सोनार किले की तंग गलियों में ट्रैफिक जाम रोकने के लिए अस्थायी डायवर्जन लागू किया गया है. और वहीं माउंट आबू 'हिल स्टेशन' की संकरी सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए तलहटी से ही भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.

खाटूश्यामजी, दर्शन के लिए विशेष इंतजाम
नए साल पर बाबा श्याम के दरबार में उमड़ने वाली भीड़ के लिए मेला-सी व्यवस्था की गई है.नो-व्हीकल जोन अर्थात् मंदिर की ओर जाने वाला 17 किमी का मार्ग वाहन मुक्त रखा गया है.सुरक्षा को देखते हुए करीब 3000 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात हैं और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सुविधा 2 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगी.

प्रशासन की खास अपील
पुलिस और जिला प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे नए साल के इस जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर सक्रिय कर दिए गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news