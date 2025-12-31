New Year 2026: राजस्थान में पर्यटकों का सैलाब, जैसलमेर से उदयपुर तक जश्न, सख्त हुई सुरक्षा व्यवस्था

Rajasthan Traffic Advisory: साल 2025 की विदाई और 2026 के भव्य स्वागत के लिए पूरा राजस्थान एक उत्सव की तरह सज गया है. जैसलमेर के सुनहरे धोरों से लेकर माउंट आबू की सर्द वादियों और उदयपुर की शांत झीलों तक, हर जगह देशी-विदेशी पर्यटकों का 'सैलाब' उमड़ पड़ा है. रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए राज्यभर के होटल, डेजर्ट कैंप और हेरिटेज प्रॉपर्टीज 'हाउसफुल' हैं, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए हैं.

मंदिरों और स्मारकों

राजधानी जयपुर में नए साल के भव्य स्वागत के लिए पहले दिन मंदिरों (गोविंद देव जी, मोती डूंगरी) में भारी भीड़ की उम्मीद है.

ट्रैफिक प्लान

नए साल की शुरूआत पर बढ़ते पर्यटन की वजह से 1 जनवरी को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक JLN मार्ग, टोंक रोड और MI रोड पर यातायात नियंत्रित रहेगा. परकोटा क्षेत्र में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है. पार्किंग के लिए रामनिवास बाग और राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसे स्थानों को चिन्हित किया गया है.

उदयपुर और जोधपुर

उदयपुर में सिटी पैलेस और फतहसागर के पास भारी भीड़ को देखते हुए अंदरूनी शहर में वन-वे ट्रैफिक लागू किया गया है. रूफटॉप पार्टियों के शौकीनों के लिए अंदरूनी मार्गों पर बसों के प्रवेश को सीमित किया गया है. तो वहीं जोधपुर'ब्लू सिटी'की सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं.मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन पैलेस के पास अभय कमांड सेंटर से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

जैसलमेर और माउंट आबू

जैसलमेर में रेगिस्तान के बीच जश्न मनाने आए पर्यटकों के लिए पूनम स्टेडियम में विशेष पार्किंग बनाई गई है.सोनार किले की तंग गलियों में ट्रैफिक जाम रोकने के लिए अस्थायी डायवर्जन लागू किया गया है. और वहीं माउंट आबू 'हिल स्टेशन' की संकरी सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए तलहटी से ही भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.

खाटूश्यामजी, दर्शन के लिए विशेष इंतजाम

नए साल पर बाबा श्याम के दरबार में उमड़ने वाली भीड़ के लिए मेला-सी व्यवस्था की गई है.नो-व्हीकल जोन अर्थात् मंदिर की ओर जाने वाला 17 किमी का मार्ग वाहन मुक्त रखा गया है.सुरक्षा को देखते हुए करीब 3000 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात हैं और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सुविधा 2 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगी.

प्रशासन की खास अपील

पुलिस और जिला प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे नए साल के इस जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर सक्रिय कर दिए गए हैं.

