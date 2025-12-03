Rajasthan Cabinet Expansion Speculation : भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज दोपहर बाद तीन बजे सीएमओ में कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी, प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार एवं फेरबदल की चर्चाओं के बीच आज की कैबिनेट मीटिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है, हालांकि जानकार फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की संभावनाओं से इंकार भी कर रहे हैं.



कल सीएम की हुई थी मोदी शाह से मुलाकात,इसलिए अटकलें जोरों पर

पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात , फिर अमित शाह से सीएम की मंत्रणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में मुलाकातों से सूबे की सियासत में कल से हलचल दिखाई दे रही है. मुलाकातों की टाइमिंग को लेकर सियासी गलियाों में अटकलें लग रही हैं, हर कोई यही जानना चाह रहा है कि क्या आज की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़ा होने जा रहा है, भजनलाल सरकार के,मंत्रियों में सीएम के दिल्ली दौरे और उनकी मुलाकातों को लेकर कल से ही उत्सुकता बनी हुई है. पर फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की कहीं भी उन्हें संभावना नहीं दिख रही है.

कैबिनेट के एजेंडे में भू आवंटन से जुड़े मामले

आज की कैबिनेट बैठक में भू आवंटन ने जुड़े मामलों पर चर्चा होगी कई बड़ी कंपनियों को लैंड एलॉटमेंट किया जा सकता है. खास तौर से सोलर और विंड पॉवर के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को भू आवंटन किया जा सकता है.



प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार की दूसरी वर्षगांठ के आयोजनों पर चर्चा

एक तरफ प्रवासी राजस्थानी दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियां तो दूसरी ओर राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ ये तय माना जा रहा है, कि आज की कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे पर चर्चा होगी प्रवासी राजस्थानी दिवस पर भी आज की बैठक में चर्चा होने के पूरे आसार हैं. पीएम मोदी से लेकर अमित शाह के इन कार्यक्रमों में आने तक की संभावना के बीच मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की कितनी संभावना है. इसे लेकर जितने मुंह उतनी बाते हैं इस बीच भजनलाल सरकार के मंत्रियों का बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार जारी है लगातार तीसरे दिन बुधवार को जनसुनवाई का दौर जारी रहा सरकार ने तेबीस दिसंबर तक का मंत्रियों की जनसुनवाई का शेडयूल जारी कर दिया है. जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं. कि 23 तारीख तक जब मंत्रियों की जननसुनवाई का शेडयूल ही जारी हो गया है, तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल इससे पहले कैसे संभव है.

कौनसा मंत्री कब करेगा जनसुनवाई

3 दिसंबर गजेंद्र सिंह खींवसर मंजू बाघमार

8 दिसंबर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और झाबर सिंह खर्रा

9 दिसंबर किरोड़ीलाल मीणा हीरालाल नागर

10 दिसंबर कन्हैयालाल चौधरी के के बिश्नोई

15 दिसंबर मदन दिलावर और गौतम दक

16 दिसंबर जोगाराम पटेल और संजय शर्मा

17 दिसंबर सुरेश रावत एवं जवाहर सिंह बेढम

22 दिसंबर अविनाश गहलोत और विजय सिंह चौधरी

23 दिसंबर सुमित गोदारा एवं हेमन्त मीणा

बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी से जब ये सवाल किया गया तो उनका जवाब था, ये सब आलाकमान और मुख्यमंत्री तय करते हैं बाकी के मंत्री इस सवाल से बचते नजर आये.



मंत्री जवाहर सिंह बेढम बोले, हमारे को जो भी जिम्मा मिला हुआ है, उसे निभाना हमारा कर्तव्य है, बाकी का काम पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री का है.

बहरहाल, कुछ हो या न हो,पर निगाहें आज होने वाली कैबिनेट की बैठक पर जरूर टिकी हैं. विधायकों से लेकर मंत्रियों तक और उनके शुभचिंतकों से लेकर समर्थकों तक में ये जानने की जिज्ञासा जरूर है कि क्या कैबिनेट की बैठक में भजनलाल सरकार के मंत्री दूसरी वर्षगांठ की तैयारियों और जनता को दी जाने वाली सौगातों के साथ प्रवाासी राजस्थानी दिवस के आयोजन पर ही चर्चा करेंगे या फिर कुछ वो होगा, जिसको जानने के लिए पूरे सूबे की जनता उत्साहित है.