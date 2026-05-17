/राजस्थान में भूजल नियमों पर बड़ा विवाद, NGT ने सरकार को लगाई फटकार

Jaipur News: एनजीटी ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए भूजल गाइडलाइन को रद्द कर दिया है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने स्पष्ट किया है सरकारी पेयजल योजनाओं' को अतिरिक्त छूट देना केंद्रीय गाइडलाइन के विपरीत है. इसलिए राजस्थान में भूजल गाइडलाइन को रद्द किया जाता है. आखिरकार विवादित गाइडलाइन क्यों रद्द की एनजीटी ने, देखें इस रिपोर्ट में!

विवादित अधिसूचनाएं वापस ली

NGT ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए राजस्थान सरकार की ओर से जारी भूजल गाइडलाइन को रद्द कर दिया है. अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि पिछले साल पांच और दस फरवरी को जारी सरकार की गाइडलाइन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देशों के विपरीत थी. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि विवादित अधिसूचनाएं वापस ले गई है. मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह, न्यायिक सदस्य डॉ. अफरोज अहमद, विशेषज्ञ सदस्य की ओर से की गई.

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छूट देना केंद्रीय गाइडलाइन के विपरीत

अधिकरण ने भूजल के लगातार गिरते स्तर को गंभीर राष्ट्रीय पर्यावरणीय संकट बताते हुए कहा कि भूजल का अवैध दोहन पर्यावरण कानून के तहत दंडनीय अपराध है. देश में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और 29 साल बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है. अवैध भूजल दोहन बड़े पैमाने पर जारी है और नियामक एजेंसियां प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रही हैं. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें भूजल संरक्षण के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से निर्धारित मानकों को कमजोर नहीं कर सकतीं.

विशेष रूप से 'सरकारी पेयजल योजनाओं' को अतिरिक्त छूट देना केंद्रीय गाइडलाइन के विपरीत माना गया. सुनवाई के दौरान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने अधिकरण को बताया कि राजस्थान सरकार ने विवादित दिशा-निर्देश केद्रीय प्राधिकरण से पूर्व परामर्श ओर अनुमोदन के बिना जारी किए थे.अधिकरण ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत इस तथ्य को भी रिकॉर्ड पर लिया कि विवादित अधिसूचनाएं पहले ही वापस ली जा चुकी हैं.

अधिसूचना निरस्त की गई

सुनवाई के दौरान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकार ने बिना परामर्श और बिना मंजूरी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी. प्राधिकरण ने राज्य सरकार को 3 जून 2025 को पत्र लिखकर गाइडलाइन वापस लेने,तुलनात्मक अध्ययन पेश करने और लंबित एनओसी आवेदन ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे. राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल को बताया कि प्राधिकरण की आपत्तियों के बाद विवादित गाइडलाइन का क्रियान्वयन रोक दिया गया था और बाद में अधिसूचना वापस ले ली गई. इसके बाद NGT ने अपील स्वीकार करते हुए अधिसूचना को निरस्त कर दिया.