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जयपुर में ऑक्सीजन प्लांट हादसे पर NGT का बड़ा एक्शन, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की संयुक्त जांच शुरू

Jaipur Oxygen Plant Explosion: जयपुर में VKI ऑक्सीजन प्लांट विस्फोट मामले में NGT ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में हाई लेवल जांच समिति कमेटी का गठन किया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 08, 2026, 06:03 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 06:03 PM IST

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जयपुर में ऑक्सीजन प्लांट हादसे पर NGT का बड़ा एक्शन, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की संयुक्त जांच शुरू

Jaipur Oxygen Plant Explosion: जयपुर में VKI ऑक्सीजन प्लांट विस्फोट मामले में NGT ने स्वतः संज्ञान लिया है. इस पूरे मामले ने एनजीटी ने हाई लेवल जांच समिति कमेटी का गठन किया. इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन मंत्रालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को शामिल किया.

इसके अलावा एनजीटी कोर्ट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. इस पूरे मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा. VKI में ऑक्सीजन रिफिलिंग के प्लांट में सिलेंडर फटा था. रिफिलिंग के दौरान विस्फोट में तीन लोगों मौत हुई थी.

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति शियो कुमार सिंह, न्यायिक सदस्य और डॉ. प्रशांत गर्गव, विशेषज्ञ सदस्य सम्मिलित शामिल हैं. इस पीठी ने जयपुर स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट में हुए विस्फोट के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.

जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में सिलेंडर भरने के दौरान विस्फोट हुआ, जिसमें कई सिलेंडर फट गए. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई तथा आसपास के क्षेत्र में भी गंभीर क्षति हुई.

अधिकरण ने पाया कि यह मामला पर्यावरण संरक्षण तथा औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत आता है. अधिकरण ने यह भी उल्लेख किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा Municipal Corporation of Greater Mumbai बनाम अंकिता सिन्हा अन्य मामले में अधिकरण की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति को मान्यता दी गई है.

अधिकरण ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें. साथ ही अधिकरण ने जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के माध्यम सेराजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित ऑक्सीजन प्लांट का अधिकृत प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव पर्यावरण को नोटिस दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.

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