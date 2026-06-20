/राज्यपाल के दौरे से पहले उजागर हुई NHAI और प्रशासन की लापरवाही, 5 साल से सर्विस लेन में भरा गंदा पानी

राज्य चुनें
Kotputli News: कोटपूतली के सुजातनगर मे प्रदेश बागड़े का दोपहर बाद प्रस्तावित दौरा है. राज्यपाल के दौरे से पहले एक लापरवाही नजारा सामने नजारा सामने आया है. राज्यपाल हरिभाऊ दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर पाथरेड़ी पुलिया के पास प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मील रही है. पिछले करीब 5 वर्षों से यहां हाईवे की सर्विस लाइन पर गंदा पानी जमा है. जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो रखा है.
इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश काफ़ी सालो है लेकिन बावजूद उसके आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है. आज प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का कोटपूतली के सुजातनगर में प्रस्तावित दौरा है और वे इसी मार्ग से होकर गुजरने की संभावना है. जहां दिल्ली जयपुर हाइवे की सर्विस लाईन मंगलावाली प्याऊ के पास बदहाली का है मंजर.
यह पूरा मामला दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पाथरेड़ी पुलिया के पास स्थित मंगलावाली प्याऊ का है. यहाँ सर्विस रोड लंबे समय से तालाब में तब्दील हो चुकी है. पानी भराव के कारण न केवल राहगीरों को परेशानी हो रही है, बल्कि आसपास के ढाबा संचालकों, दुकानदारों और विशेषकर स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है हम पिछले 5 साल से इस नारकीय स्थिति को झेल रहे हैं. स्कूली बच्चे आए दिन इस गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं.
कई बार NHAI के अधिकारीयों को शिकायत कर चुके है लेकिन बावजूद उसके नहीं जागा NHAI.... स्थानीय ग्रामीणों, ढाबा और स्कूल संचालकों ने इस गंभीर समस्या को लेकर NHAI और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी हैं. लेकिन लंबे समय से आमजन और स्कूली बच्चों द्वारा लगाई जा रही गुहार के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है.
प्रशासन की इस ढिलाई के कारण आज भी हाईवे की सर्विस लेन पर पानी की निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा सका है. आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का कोटपूतली के सुजातनगर गांव में दौरा प्रस्तावित है. अभी तक की जानकारी के हिसाब से प्रोटोकॉल के मुताबिक राज्यपाल को सुजातनगर जाने के लिए इसी बदहाल पाथरेड़ी पुलिया वाले मार्ग से होकर गुजरना हो सकता है.
लेकिन शायद हो सकता है स्थानीय प्रशासन ने कोई ओर वेकेंलीपक रास्ता भी तैयार किया हो राज्यपाल के आगमन पर प्रशासन और NHAI को इस मार्ग को दुरस्त करवाने की दरकरार है. ग्रामीणों ने अब मांग की है कि केवल वीआईपी दौरे के नाम पर खानापूर्ति करने के बजाय इस समस्या का स्थाई समाधान किया जाए ताकि लंबे समय से परेशान हो रहे लोगो को हमेशा के लिए इस जलभराव से मुक्ति मिल सके.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!