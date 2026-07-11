/हीरापुरा हादसों के बाद बड़ा खुलासा, हाईवे के 75 मीटर दायरे में निर्माण बने मौत की वजह! NHAI और JDA करेंगे कार्रवाई

Rajasthan Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर 200 फुट बाईपास चौराहे से आगे हीरापुरा के पास हुए हादसों से राजधानी जयपुर की सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिनों तक अजमेर रोड पर 2 हादसे हुए हैं. मंगलवार को हादसे में जहां एक पिता सहित 3 बच्चों की मौत हो गई थी. वहीं बुधवार को बाइक टैक्सी पर सवार एक युवती का निधन हो गया था.

हादसे के पीछे हाईवे पर 75 मीटर दायरे में बढ़ते निर्माण भी एक बड़ा कारण

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परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समीक्षा की है. इसमें परिवहन उड़नदस्तों ने हाईवे के रोड इंजीनियरिंग के पहलुओं और वाहनों से हादसे होने के संबंध में तकनीकी समीक्षा की है. परिवहन मुख्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, हादसे के पीछे हाईवे पर 75 मीटर दायरे में बढ़ते निर्माणों को भी एक बड़ा कारण माना गया है.

दरअसल हाईवे पर सेंटर लाइन से 75 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन अजमेर हाईवे पर 75 मीटर के दायरे में कई व्यावसायिक निर्माण हो रखे हैं. जिस जगह हादसा हुआ, वहीं पर एक बड़ा होटल बना हुआ है. इसी तरह बड़ी संख्या में दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट और अन्य वाणिज्यिक निर्माण किए हुए हैं. ऐसे में हाईवे की सर्विस रोड पर एक लेन में वाहनों की पार्किंग लगी रहती है. कई बार तो कुछ वाहन मालिक हाईवे पर भी वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है.

हाईवे पर हादसों का खतरा कैसे

200 फुट बाईपास से लेकर हीरापुरा बस स्टैंड तक हादसों का खतरा, 2 किलोमीटर के दायरे में हाईवे पर हादसों की आशंका रहती है. बसें रुकवाने के लिए हाईवे किंग के सामने यात्री सड़क पर आ जाते हैं. 200 फुट बाईपास चौराहे के पास भी इसी तरह यात्रियों की भगदड़ मचती है. केवल कुछ सेकेंड के लिए बसें रोकने से यात्री बसों में जल्दी चढ़ने की हरकत करते हैं. हीरापुरा बस स्टैंड तक 4 से 5 जगहों पर बस संचालक बसें रोकते हैं.

दूसरी तरफ सर्विस लेन में वाहन लगने से आवागमन की जगह नहीं मिलती. 75 मीटर के दायरे में निर्माण होने से जाम और हादसों की आशंका रहती है. हाईवे पर बने अवैधानिक निर्माणों को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अप्रूव्ड करना है. यहां बने निर्माणों को कमर्शियल बिजली कनेक्शन कैसे मिले, यह भी जांच का विषय है. बसों के अवैध ठहराव पर लगातार कार्रवाई होगी.

कमेटी के सदस्यों ने घटनास्थल का किया मुआयना

हीरापुरा हादसे के बाद जिला प्रशासन की कमेटी ने भी हादसे की जांच शुरू कर दी है. कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को घटनास्थल का मुआयना किया था. कमेटी ने भी यहां पर जगह-जगह बसों के ठहराव को लेकर आपत्ति जताई थी. सदस्यों ने एनएचएआई को हाईवे पर सर्विस लेन के डिवाइडर पर लोहे की जाली लगाने और पुलिया से उतरने वाले वाहनों के लिए यू-टर्न रोकने के संबंध में निर्देश दिए हैं.

बसों का अवैध ठहराव रोकने के लिए स्थाई रूप से ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है, जबकि परिवहन उड़नदस्तों द्वारा भी ऐसी बसों के चालान करने की बात कमेटी सदस्यों ने कही है. कुलमिलाकर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाइयों के साथ ही अब यहां जेडीए की प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, परिवहन विभाग 75 के दायरे में स्थित निर्माणों पर कार्रवाई के लिए जेडीए को अनुशंसा करने की तैयारी कर रहा है. जिससे कि हाईवे से निर्माण हटने पर वाहनों का आवागमन सुगम हो सके.

