/देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, NIA की यूपी-राजस्थान समेत 4 राज्यों में रेड

राज्य चुनें
Pakistan Terror Network Exposed: देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने व्यापक कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की.
Pakistan Terror Network Exposed: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को लेकर व्यापक कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई पाकिस्तान से संचालित एक आतंकी नेटवर्क और उसके भारतीय सहयोगियों से जुड़े मामले में की गई है.
NIA अधिकारियों के अनुसार, जांच का केंद्र पाकिस्तान के एक ऑपरेटिव जसवीर चौधरी और उसके भारतीय सहयोगियों का नेटवर्क है. जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए ड्रोन की मदद से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) हासिल किए थे.
यह भी पढ़ें- दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर समेत इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी
एजेंसी को आशंका है कि इस खेप का इस्तेमाल पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में विस्फोटक हमले करने के लिए किया जाना था. इन हमलों का उद्देश्य आम नागरिकों के बीच दहशत फैलाना तथा बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान पहुंचाना था. NIA ने उत्तर प्रदेश में पांच, राजस्थान में दो, बिहार में दो और महाराष्ट्र में तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया.
छापेमारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, डिजिटल दस्तावेज और अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई है, जिनकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और भारत में सक्रिय सहयोगियों के बीच संपर्क किस माध्यम से स्थापित किया गया था तथा हथियारों और IED की खेप देश के भीतर किन-किन लोगों तक पहुंचाई गई.
यह भी पढ़ें- पहले रील बनाकर Instagram पर किया अपलोड, फिर सबको बोला अलविदा! युवक की मौत में चौंकाने वाला खुलासा
NIA का मानना है कि यह मामला सीमा पार से संचालित आतंकवादी गतिविधियों और ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी से जुड़ा एक गंभीर सुरक्षा खतरा है. एजेंसी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कई स्थानों पर कार्रवाई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. फिलहाल NIA की जांच जारी है और एजेंसी पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!