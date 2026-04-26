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"पधारो म्हारे देश" से गूंजेगा पूरा जयपुर, नितिन नबीन के स्वागत की तैयारी में उतरे कार्यकर्ता

Rajasthan Politics: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा से स्वागत किया जाएगा. जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक बीजेपी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जगह-जगह मंच बनाकर अलग-अलग और अनूठे ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 26, 2026, 07:05 PM|Updated: Apr 26, 2026, 07:05 PM
"पधारो म्हारे देश" से गूंजेगा पूरा जयपुर, नितिन नबीन के स्वागत की तैयारी में उतरे कार्यकर्ता
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Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा ने नितिन नबीन के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार राजस्थान आ रहे हैं. ऐसे में प्रदेश बीजेपी नितिन के स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है. बीजेपी मुख्यालय को पूरी तरह से भगवा रंग में सजा दिया गया है, तो उधर एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक स्वागत की तैयारियों में सभी विधानसभा और मोर्चों को जिम्मेदारी दी गई है.

अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों और मोर्चों को अलग-अलग जगह स्वागत की जिम्मेदारी दी गई है. सभी अपने अपने ढंग से अनूठे प्रकार से स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. नितिन नबीन के स्वागत के लिए जयपुर जिले की सभी दस विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और मोर्चों को स्वागत की जिम्मेदारी दी गई है. इसके पीछे पार्टी का मानना है कि सभी कार्यकर्ताओं को स्वागत का मौका मिल जाएगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी भव्य और जोरदार स्वागत हो सकेगा. स्वागत की तैयारियों को लेकर जुट गए हैं. इधर पार्टी प्रदेश नेताओं की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

इन 11 स्थानों पर करेंगे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत

सबसे पहले एयरपोर्ट के बाहर पहुंचने पर बगरू, चाकसू, सांगानेर विधानसभा की ओर से स्वागत होगा. इस दौरान नितिन नबीन वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे. इसके बाद जवाहर सर्किल पर बस्सी, दूदू, फुलेरा विधानसभा के कार्यकर्ता पलक पांवड़े बिछाते हुए स्वागत करेंगे. डब्ल्यूटीपी के सामने मालवीय नगर, आदर्श नगर विधानसभा और शिक्षा संकुल पर आमेर व जमवारामगढ़ के कार्यकर्ता पुष्प वर्षा और अन्य प्रकार से स्वागत करेंगे.

इस दौरान ओटीएस में ग्राम रथ रवाना करने के कार्यक्रम में नितिन नबीन शामिल होंगे. राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रथ रवाना होंगे. ओटीएस से युवा मोर्चा की बाइक रैली राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्कार्ट करते हुए आगे चलेगी. रैली में करीब दो हजार युवा मोटरसाइकिलों पर चलेंगे. कानोडिया कॉलेज पर विद्याधर नगर, जेडीए सर्किल पर झोटवाड़ा, रामबाग पर हवा महल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे.

अम्बेडकर सर्किल पर सिविल लाइंस विधानसभा कार्यकर्ता, बाइस गोदाम पर ओबीसी, एसटी, अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता स्वागत करेंगे. राजमहल होटल के पास महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कलश लेकर स्वागत करेंगी. कार्यालय पर एससी और किसान मोर्चा पारंपरिक तरीके से जोरदार पुष्प वर्षा करेंगे.

पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वागत की परम्परा में पधारो म्हारे देश का अनुभव कराना चाहती है. यही वजह है कि अलग-अलग जगह अलग-अलग ढंग से स्वागत किया जाएगा. कहीं फूलों की बरसा कर, कहीं ढोल नगाड़ों के साथ, तो कहीं बैंडबाजे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा. इतना ही नहीं राजमहल चौराहे पर महिला मोर्चा महिला बैंड के माध्यम से स्वागत करेगा, तो बीजेपी ऑफिस पर किसान और एसी मोर्चा पुष्कर के नगाड़े और गंगानगर के बैगपाइपर की धुनों पर स्वागत करेंगे. इसके अलावा ऊंट, हाथी-घोड़े के लवाजमे के साथ भी स्वागत किया जाएगा.

दुल्हन की तरह सजाया बीजेपी कार्यालय

इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है. कार्यालय भवन और परिसर को रोशनी से जगमग किया गया है. परिसर में पार्टी झंडों के साथ ही केसरिया पताकाएं और पर्दे आदि लगाए गए हैं. यूं कह सकते हैं कि कार्यालय में भगवा ही भगवा दिखाई देगा. पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद नितिन नबीन प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे.

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Aman Singh

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