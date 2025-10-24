कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ने पर लगेगी रोक, राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना से मेधावी छात्रों को मिलेगा सहारा

Rajasthan News, NMMS Scholarship : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (NMMS) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करना और उनकी उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता करना है. राजस्थान सहित देशभर के लाखों छात्रों के लिए यह योजना नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी है.

कक्षा 8 के बाद शिक्षा को बढ़ावा

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक हर साल 12,000 रुपये (प्रति माह 1,000 रुपये) की छात्रवृत्ति दी जाती है. यह राशि सीधे डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाती है. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि आर्थिक बाधाओं के कारण कोई भी प्रतिभाशाली छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे. राजस्थान में, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, यह योजना विशेष रूप से प्रभावी साबित हो रही है.

पात्रता और चयन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को कक्षा 7 में कम से कम 55% और एससी/एसटी वर्ग के छात्रों को 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं. साथ ही, परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह सुविधा केवल सरकारी या स्थानीय निकाय स्कूलों के छात्रों के लिए उपलब्ध है. चयन के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा होती है, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण शामिल हैं. सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रत्येक टेस्ट में 40% और अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 35% अंक लाना जरूरी है. इसके बाद छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए कक्षा 10 में 60% और कक्षा 11 में 55% अंक अनिवार्य हैं.

राजस्थान के छात्रों के लिए नई राह

यह योजना राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है. जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों में कई छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया है. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह पहल देशभर में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में मददगार साबित हो रही है. राजस्थान के शिक्षा निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि इस योजना से राज्य के गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है.

शिक्षा में समानता का कदम

शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि NMMS योजना से न केवल छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर भी मिलेगा. राजस्थान के स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाकर छात्रों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है. यह पहल गरीबी और शिक्षा के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक ठोस कदम है.

