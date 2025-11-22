Zee Rajasthan
जयपुर एयरपोर्ट से रोज 75 फ्लाइट संचालित, पर धार्मिक शहरों के लिए नहीं! श्रद्धालु परेशान

Jaipur News: रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान में एयरलाइंस हवाई किराए में तो आम यात्रियों को ठग ही रही हैं. वे जनहित के लिहाज से ऐसे शहरों के लिए भी फ्लाइट संचालित नहीं करना चाहती, जहां के लिए आमजन की मांग ज्यादा रहती है. जी मीडिया ने शुक्रवार को खुलासा किया था कि एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को टिकट बुकिंग के 24 घंटे में फ्लाइट टिकट में संशोधन या कैंसिलेशन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है.

जयपुर एयरपोर्ट से रोज 75 फ्लाइट संचालित, पर धार्मिक शहरों के लिए नहीं! श्रद्धालु परेशान

Jaipur News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 75 फ्लाइट संचालित हो रही हैं, लेकिन सर्दियों के सुहावने मौसम में शहरवासी जिन शहरों के लिए यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध नहीं हैं. इसके लिए हवाई यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने का विकल्प दिया जा रहा है.

बता दें कि एयरलाइंस हवाई किराए में तो आम यात्रियों को ठग ही रही हैं. वे जनहित के लिहाज से ऐसे शहरों के लिए भी फ्लाइट संचालित नहीं करना चाहती, जहां के लिए आमजन की मांग ज्यादा रहती है. जी मीडिया ने शुक्रवार को खुलासा किया था कि एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को टिकट बुकिंग के 24 घंटे में फ्लाइट टिकट में संशोधन या कैंसिलेशन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है.

वहीं एयरलाइंस की मनमर्जियों का एक और उदाहरण यह भी है कि वे केवल कमर्शियली वायबल शहरों के लिए ही फ्लाइट चलाती हैं. जयपुर से ज्यादातर केवल बड़े शहरों के लिए ही फ्लाइट चल रही हैं. जयपुर से जैसलमेर और जोधपुर के लिए जो फ्लाइट संचालित की जा रही हैं, वे सर्दियों में चलती हैं और फरवरी माह के बाद इन्हें बंद कर दिया जाता है. बड़ी बात यह है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने के तुरंत बाद 1 फरवरी से अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू हुई थी. लेकिन मात्र 1 महीने बाद ही यह फ्लाइट बंद कर दी गई. जयपुर से मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जम्मू जाने वाले यात्रियों की फ्लाइट की भारी डिमांड रहती है, लेकिन इस रूट पर कोई सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है.

जयपुर से देश के 20 शहरों के लिए हवाई सेवा
- जयपुर से दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे के लिए फ्लाइट
- अहमदाबाद, गोवा, सूरत, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, उदयपुर, जोधपुर के लिए फ्लाइट
- इंदौर, चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, बेलगाम, जैसलमेर के लिए सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध

धार्मिक महत्व के किन शहरों के लिए फ्लाइट की दरकार
- वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए हो सीधी फ्लाइट
- सुबह 8:25 बजे वाराणसी की फ्लाइट SG-2958 पिछले 8 माह से बंद
- अयोध्या के लिए सुबह 7:15 बजे की फ्लाइट SG-3421 मार्च 2024 से बंद
- जम्मू के लिए मां वैष्णो देवी के दर्शनार्थियों की लंबे समय से फ्लाइट की मांग
- जम्मू के लिए वर्ष 2016 में चली थी फ्लाइट, पिछले 9 साल से बंद
- स्वर्ण मंदिर दर्शनार्थियों के लिए अमृतसर की फ्लाइट 8 माह से बंद
- दोपहर 1:40 बजे अमृतसर जाती थी फ्लाइट SG-2960
- सुबह 7:30 बजे प्रयागराज की फ्लाइट SG-2963 पिछले 9 माह से बंद
- शिरडी सांई बाबा के लिए मार्च 2019 तक थी फ्लाइट, 6 साल से नहीं

कहीं कम न पड़ें यात्री, इसलिए नहीं चलाते फ्लाइट!
दरअसल पर्यटन या धार्मिक महत्व के शहरों के लिए कई बार कुछ दिनों के लिए हवाई यात्रियों की कमी हो जाती है. ऐसे में कहीं आर्थिक नुकसान न हो, इसके लिए एयरलाइंस इन शहरों के लिए फ्लाइट चलाने से बचना चाहती हैं. अगले माह क्रिसमस और सर्दियों की छुट्टियों में जयपुर शहरवासी परिवारजनों के साथ धार्मिक या पर्यटन महत्व के शहरों के लिए हवाई यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन उन्हें सीधी फ्लाइट्स नहीं मिल सकेंगी. हरिद्वार-ऋषिकेश जाने वालों के लिए देहरादून के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध है. पर्यटन महत्व के शहरों की बात की जाए तो इनके लिए भी सीधी फ्लाइट्स की कमी है.

पर्यटन महत्व के इन शहरों के लिए नहीं सीधी फ्लाइट
- सुबह 8:40 बजे धर्मशाला की फ्लाइट SG-3441 थी, पिछले 4 साल से बंद
- बागडोगरा के लिए मार्च 2022 तक थी सीधी फ्लाइट, अब बंद
- सुबह 7:50 बजे कुल्लू के लिए अलायंस एयर की फ्लाइट 9I-805
- लेकिन कुल्लू जाने वाली यह फ्लाइट ज्यादातर रहती है रद्द
- हिमाचल प्रदेश जाने वालों के लिए केवल चंडीगढ़ की फ्लाइट्स का विकल्प
- श्रीनगर, लेह के लिए पर्यटकों की रहती है डिमांड, लेकिन फ्लाइट नहीं
- दक्षिण भारत के कोचीन, मदुरई, त्रिवेन्द्रम के लिए सीधी फ्लाइट्स नहीं
- आगरा के लिए भी पिछले 19 माह से संचालित नहीं हो रही फ्लाइट.

