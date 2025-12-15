Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

JJM घोटाले में किसी अफसर की फाइल ड्रॉप नहीं हुई,अनुमति मिली तो 2 और अफसरों पर एसीबी से होगी जांच

Jaipur News : JJM घोटाले में किसी भी अधिकारी की फाइल ड्रॉप नहीं हुई. बल्कि संबंधित विभागों ने जांच की अनुमति नहीं दी.


 

 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 15, 2025, 02:19 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 02:19 PM IST

Trending Photos

Palace on Wheels में देशवासियों को भी मिल सकती है किराया छूट, डिप्टी CM दिया कुमारी का आश्वासन
7 Photos
jaipur news

Palace on Wheels में देशवासियों को भी मिल सकती है किराया छूट, डिप्टी CM दिया कुमारी का आश्वासन

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?
7 Photos
rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?

CM Bhajanlal Sharma Birthday: किसान से प्रदेश से सीएम तक कैसा रहा राजनीतिक सफर, दोहरी खुशी क्यों मना रहा राजस्थान
6 Photos
cm bhajan lal sharma

CM Bhajanlal Sharma Birthday: किसान से प्रदेश से सीएम तक कैसा रहा राजनीतिक सफर, दोहरी खुशी क्यों मना रहा राजस्थान

दिल्ली का असर दिखा राजस्थान में, 8 शहरों की हवा हुई खराब, भिवाड़ी 'रेड जोन' में पहुंचा
5 Photos
rajasthan aqi

दिल्ली का असर दिखा राजस्थान में, 8 शहरों की हवा हुई खराब, भिवाड़ी 'रेड जोन' में पहुंचा

JJM घोटाले में किसी अफसर की फाइल ड्रॉप नहीं हुई,अनुमति मिली तो 2 और अफसरों पर एसीबी से होगी जांच

Jaipur News : JJM घोटाले में सीएम ने एसीबी से जांच की अनुमति तो दे दी, लेकिन इसके बाद बाकी दो अफसरों के जांच की अनुमति नहीं मिलने के बाद से चर्चाएं तेज हो गयी है. सूत्रों की मानें, किसी भी अफसर की जांच की अनुमति की फाइल ड्रॉप नहीं हुई है.आखिरकार JJM घोटाले में कौन-कौन के अफसर फंसेगे ?

फाइल ड्रॉप नहीं हुई है

JJM घोटाले में किसी भी अधिकारी की फाइल ड्रॉप नहीं हुई. बल्कि संबंधित विभागों ने जांच की अनुमति नहीं दी, जिस कारण उनके खिलाफ 17-ए की परमिशन नहीं मिली. हाल ही में सीएम ने 6 अफसरों के खिलाफ एसीबी से जांच की फाइल को अनुमोदन किया था. जिसके बाद जलदाय विभाग में चर्चाएं ये तेज हो गई कि आखिरकार दो अफसरों की फाइल क्यों रुकी ? लेकिन सूत्रों के मुताबिक दो अफसरों की फाइल ड्रॉप नहीं हुई है. बल्कि संबंधित विभागों ने जांच की अनुमति नहीं दी गयी है. बताया जा रहा है कि जिसकी परमिशन नहीं मिली उसमें एक आरएएस अफसर है , दूसरा फाइनेंस का अधिकारी बताया जा रहा है तो वहीं परमिशन मिली तो दो और अफसरों पर एसीबी जांच करायी जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या है पूरा मामला ?

श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म ने फर्जी प्रमाण के जरिए 900 करोड़ के टेंडर मिले. केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी इरकॉन के नाम से केरल का फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए. जिसके बाद एसीबी और ईडी ने कार्रवाई की है. जिसमें ईडी ने 5 गिरफ्तारियां की है.सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी, ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल, संजय बडाया, पीयूष जैन को गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा है कि एक केस ऐसा भी था,जहां अधिकारियों को रास्ते से ही जांच टीम से बुला लिया था.

18 अफसरों की जांच की मंजूरी मिली है

मुख्यमंत्री ने दो बार जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की अनुमति दी है.पहले 12 और हाल ही में 6 अफसरों की मंजूरी दी है. जिसमें आईएएस सुबोध अग्रवाल के साथ साथ जलदाय विभाग के इंजीनियर्स के खिलाफ एसीबी जांच करेगी.जबकि दो अफसरों की जांच की अनुमति अभी बाकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news