JJM घोटाले में किसी अफसर की फाइल ड्रॉप नहीं हुई,अनुमति मिली तो 2 और अफसरों पर एसीबी से होगी जांच

Jaipur News : JJM घोटाले में सीएम ने एसीबी से जांच की अनुमति तो दे दी, लेकिन इसके बाद बाकी दो अफसरों के जांच की अनुमति नहीं मिलने के बाद से चर्चाएं तेज हो गयी है. सूत्रों की मानें, किसी भी अफसर की जांच की अनुमति की फाइल ड्रॉप नहीं हुई है.आखिरकार JJM घोटाले में कौन-कौन के अफसर फंसेगे ?

फाइल ड्रॉप नहीं हुई है

JJM घोटाले में किसी भी अधिकारी की फाइल ड्रॉप नहीं हुई. बल्कि संबंधित विभागों ने जांच की अनुमति नहीं दी, जिस कारण उनके खिलाफ 17-ए की परमिशन नहीं मिली. हाल ही में सीएम ने 6 अफसरों के खिलाफ एसीबी से जांच की फाइल को अनुमोदन किया था. जिसके बाद जलदाय विभाग में चर्चाएं ये तेज हो गई कि आखिरकार दो अफसरों की फाइल क्यों रुकी ? लेकिन सूत्रों के मुताबिक दो अफसरों की फाइल ड्रॉप नहीं हुई है. बल्कि संबंधित विभागों ने जांच की अनुमति नहीं दी गयी है. बताया जा रहा है कि जिसकी परमिशन नहीं मिली उसमें एक आरएएस अफसर है , दूसरा फाइनेंस का अधिकारी बताया जा रहा है तो वहीं परमिशन मिली तो दो और अफसरों पर एसीबी जांच करायी जा सकती है.

क्या है पूरा मामला ?

श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म ने फर्जी प्रमाण के जरिए 900 करोड़ के टेंडर मिले. केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी इरकॉन के नाम से केरल का फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए. जिसके बाद एसीबी और ईडी ने कार्रवाई की है. जिसमें ईडी ने 5 गिरफ्तारियां की है.सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी, ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल, संजय बडाया, पीयूष जैन को गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा है कि एक केस ऐसा भी था,जहां अधिकारियों को रास्ते से ही जांच टीम से बुला लिया था.

18 अफसरों की जांच की मंजूरी मिली है

मुख्यमंत्री ने दो बार जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की अनुमति दी है.पहले 12 और हाल ही में 6 अफसरों की मंजूरी दी है. जिसमें आईएएस सुबोध अग्रवाल के साथ साथ जलदाय विभाग के इंजीनियर्स के खिलाफ एसीबी जांच करेगी.जबकि दो अफसरों की जांच की अनुमति अभी बाकी है.

