निकाय चुनाव में नहीं होगा मेयर और चेयरमैन का सीधा चुनाव, पार्षदों के वोट से चुने जाएंगे शहरी सरकार के प्रमुख

Jaipur News: शहरी सरकार का मुखिया सीधा जनता द्वारा चुने जाने की चर्चाओं पर विराम लग गया है. नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया है कि आगामी नगर निकाय चुनावों में अब मेयर और चेयरमैन का सीधा चुनाव नहीं होगा. पार्षदों द्वारा ही मेयर और चेयरमैन चुने जाएंगे.

मंत्री खर्रा ने बताया कि पहले सीधे चुनाव करवाने पर विचार हुआ था लेकिन विभिन्न विचारधाराओं और पिछले अनुभवों के आधार पर इस व्यवस्था में टकराव की संभावना अधिक पाई गई. उन्होंने कहा 2009 में जनता द्वारा सीधे मेयर चुने गए थे लेकिन बाद में यह व्यवस्था बदली गई थी. मौजूदा परिस्थितियों में वही फार्मूला बरकरार रखा जाएगा ताकि प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे.

झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राजस्थान में 2009 में पहली बार मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया गया था. हालांकि बाद में इसे बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू की गई. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2009 में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने गए मेयरों के समय निगमों में खींचतान और असहमति की स्थिति बनी रही थी. कई बार मेयर और बोर्ड अलग-अलग राजनीतिक दलों से होने के कारण निगमों का कामकाज ठप पड़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जयपुर में 2009 में कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल पहली निर्वाचित मेयर बनीं. लेकिन उस समय नगर निगम का बोर्ड बीजेपी के पार्षदों से बना था. जिससे मेयर और बोर्ड के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रही. इसी अनुभव को देखते हुए मौजूदा सरकार ने पार्षदों द्वारा ही मेयर और चेयरमैन चुने जाने की व्यवस्था बरकरार रखने का निर्णय लिया है.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर

गहलोत को चुनाव रणनीति नहीं आती, सारा ताशमहल ढहा दिया- मदन राठौड़

Rajasthan Politics : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार किया.राठौड़ ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनाव रणनीति थोड़े आती है,चुनाव रणनीति आती तो अपने साथी को नकारा निकम्मा नहीं कहते.रंत ही सारा ताशमहल ढहा दिया. राठौड़ ने कहा कि लगता है गहलोत जादूगर के साथ भविष्यवेत्ता भी हो गए हैं.

बिहार से दौरे पर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किए. इसके जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी गहलोत पर हमला किया. राठौड़ ने गहलोत की चुनावी रणनीतिक समझ पर भी सवाल खड़े कर दिए.

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि गहलोत का पगफेरा बीजेपी के लिए अच्छा है. गहलोत जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए गए वहां बीजेपी को जीत मिली. गहलोत पहले बिहार गए, फिर गुजरात, महाराष्ट्र गए, वहां बीजेपी ने जीत हासिल की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-