गैस की कोई किल्लत नहीं, अभाव का माहौल बनाना चाहता है विपक्ष- राठौड़ ने लगाया षड्यंत्र का आरोप

Rajasthan LPG Gas News: मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच राजस्थान में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कथित किल्लत और कालाबाजारी की खबरों पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस, रसद विभाग और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कोई कमी नहीं है.



घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता, सप्लाई सुनिश्चित

सरकार ने घरेलू एलपीजी की डिलीवरी को 25 दिन के अंतराल पर अनिवार्य किया है. उपभोक्ताओं को OTP और DAC कोड से सत्यापन अनिवार्य होगा. तेल कंपनियों को केवल वैध पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही गैस देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अनावश्यक पैनिक बुकिंग या भंडारण न करें. सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं.



कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई सीमित, अस्पताल-स्कूलों को छूट

अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य व्यवसायों (होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे आदि) के लिए कमर्शियल गैस सप्लाई सीमित कर दी गई है. कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर निर्णय के लिए तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की कमेटी गठित की गई है. मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं.

कालाबाजारी और अफवाहों पर कड़ी कार्रवाई

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भंडार है. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे समाज में अभाव का वातावरण पैदा करने और लोगों को एकत्रित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि क्राइसिस के समय लोग संग्रहित करने की कोशिश करते हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल है फिर भी टैंक फुल करना चाहते हैं या घर में दो सिलेंडर हैं फिर भी तीसरा लाकर रखना चाहते हैं.



सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस यूनिट का गठन किया है. यह यूनिट बॉटलिंग प्लांट और गैस एजेंसियों का भौतिक निरीक्षण करेगी. दोषियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और LPG कंट्रोल ऑर्डर 2000 के तहत सख्त कार्रवाई होगी. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.



ट्रैकिंग और शिकायत व्यवस्था

एलपीजी टैंकरों की व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम से निगरानी की जाएगी. गैस सप्लाई से जुड़ी शिकायतें 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा सकेंगी. गैस एजेंसियों को स्टॉक, बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं. उपभोक्ताओं को SMS के जरिए 25 दिन बाद बुकिंग की जानकारी दी जाएगी.राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र और राज्य मिलकर इस संकट का समाधान कर रहे हैं. विपक्ष को सद्बुद्धि की अपील करते हुए कहा गया कि वे समाज में अव्यवस्था पैदा करने के बजाय सहयोग करें.

