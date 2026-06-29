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'अब जुगाड़ से नहीं होगा ट्रांसफर', सिफारिश से तबादला चाहने वाले शिक्षकों को लगने वाला है बड़ा झटका: मदन दिलावर

Madan Dilawar: टोंक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी शिक्षकों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और सिफारिश के आधार पर तबादले नहीं होंगे. उन्होंने निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों की भी आलोचना की और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए सभी शिक्षकों से अपने बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालयों में कराने की अपील की.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 29, 2026, 12:17 PM|Updated: Jun 29, 2026, 12:17 PM
'अब जुगाड़ से नहीं होगा ट्रांसफर', सिफारिश से तबादला चाहने वाले शिक्षकों को लगने वाला है बड़ा झटका: मदन दिलावर
Image Credit: Ai GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Education: राजस्थान के टोंक जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी शिक्षकों को लेकर कई अहम बयान दिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा विभाग में अब जवाबदेही तय होगी और केवल सिफारिश या राजनीतिक दबाव के आधार पर तबादलों का दौर नहीं चलेगा. मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है और इसके लिए कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने यह भी कहा कि जिन शिक्षकों का शैक्षणिक प्रदर्शन कमजोर होगा, उन्हें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी.


कमजोर परिणाम पर होगी विभागीय कार्रवाई

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मदन दिलावर ने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी के 80 अंकों की परीक्षा में 40 से कम अंक आते हैं तो संबंधित शिक्षक से जवाब मांगा जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में विभागीय जांच, पूछताछ, वार्षिक वेतनवृद्धि (इन्क्रीमेंट) रोकने, निलंबन और आवश्यकता पड़ने पर दूर-दराज के क्षेत्रों में तबादला करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ शिक्षक 13 अंक पाने वाले विद्यार्थियों को भी सफलता बताकर 100 प्रतिशत परिणाम का दावा करते हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है.


सिफारिशी तबादलों पर भी रहेगी कड़ी निगरानी

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तबादलों के लिए आने वाली सिफारिशों की भी गहन समीक्षा होगी. यदि किसी शिक्षक का शैक्षणिक प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया तो अधिकारी स्वयं यह टिप्पणी करेंगे कि ऐसे शिक्षक का मनचाही जगह तबादला न किया जाए. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है, ताकि बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन मिल सके और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई हो.


सरकारी शिक्षकों से की सरकारी स्कूलों पर भरोसा जताने की अपील

अपने संबोधन में मदन दिलावर ने उन सरकारी शिक्षकों पर भी निशाना साधा जो स्वयं सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि यदि प्रशिक्षित सरकारी शिक्षक अपने ही विद्यालयों पर भरोसा नहीं करेंगे तो समाज में सरकारी शिक्षा की छवि कैसे मजबूत होगी. उन्होंने सभी शिक्षकों से अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराने की अपील करते हुए कहा कि कई सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों ने ऐसा कर सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है.


शिक्षा सुधारों का किया उल्लेख

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूलों में अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें विद्यालयों में मोबाइल उपयोग पर नियंत्रण, नियमित निरीक्षण, विद्यार्थियों के परिणामों की समीक्षा और अनुशासनहीन कर्मचारियों पर निगरानी जैसे निर्णय शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि इन सुधारों के कारण राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है.


सम्मान समारोह में ट्रांसफर आवेदन देने वालों की लगी कतार

कार्यक्रम के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला. खटीक समाज के सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री के पहुंचते ही बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अपने तबादले के आवेदन लेकर मंच तक पहुंच गए. देखते ही देखते ट्रांसफर प्रार्थना-पत्र देने वालों की लंबी कतार लग गई. स्थिति ऐसी हो गई कि आयोजकों को मंच से घोषणा करनी पड़ी कि सम्मान समारोह के दौरान ट्रांसफर से जुड़े आवेदन न दिए जाएं. यह दृश्य कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बन गया.


गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार का जोर

अपने संबोधन के अंत में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि यदि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता मजबूत होगी तो समाज का भरोसा भी बढ़ेगा. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग में जवाबदेही, अनुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था देश में बेहतर उदाहरण बन सके.

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यह भी पढ़ें:शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सरकारी शिक्षकों को दो टूक चेतावनी, खराब रिजल्ट पर होगी कार्रवाई

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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