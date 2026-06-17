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36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज में एटीआई (Assistant Traffic Inspector) पद पर पदोन्नति के लिए नए मानदंड लागू करने की तैयारी की जा रही है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार परिचालकों को एटीआई बनने के लिए एक वर्ष में कम से कम 36 हजार किलोमीटर बस संचालन से जुड़ी ड्यूटी करनी होगी.

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: Jun 17, 2026, 01:34 PM|Updated: Jun 17, 2026, 01:34 PM
36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान रोडवेज में पदोन्नति का सपना देख रहे उन परिचालकों को झटका लग सकता है, जो नियमित रूप से बस संचालन नहीं कर रहे हैं. बड़ी संख्या में परिचालक सिफारिश लगवाकर डिपो में सीटों पर बैठे हुए हैं. वे बसों में परिचालक का कार्य करने के बजाय ऑफिस कार्य में लगे हुए हैं. इस कारण राजस्थान रोडवेज प्रशासन के लिए बसों का नियमित संचालन कर पाना मुश्किल हो रहा है. दरअसल वर्तमान में रोडवेज प्रशासन द्वारा करीब 3400 बसों का संचालन किया जा रहा है.

रोडवेज प्रशासन के पास वर्तमान में करीब 3600 परिचालक हैं. लेकिन वीक ऑफ लेने, कुछ के स्वास्थ्य कारणों से ऑफिस में लगे होने या कुछ सिफारिशी परिचालकों के ऑफिस में लगे होने से बसों के संचालन में परेशानी आ रही है. इस कारण रोडवेज प्रशासन को ठेके पर बस सारथी या सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक परिचालक रखने पड़ते हैं. परिचालकों के मैनपावर का अधिकतम यूटिलाइजेशन करने की दिशा में रोडवेज प्रशासन ने करीब 6 माह पहले 3 हजार किमी बस संचालन की बाध्यता की थी. लेकिन अब इसे पदोन्नति से जोड़ने की तैयारी की जा रही है.

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रोडवेज में परिचालकों का गणित
- राजस्थान रोडवेज में परिचालकों के कुल स्वीकृत पद हैं 7017
- इनमें से करीब 3700 पद भरे हुए, 3300 से अधिक पद चल रहे खाली
- 500 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से हो रही भर्ती
- इसके बावजूद भी 2900 से अधिक पद रह जाएंगे रिक्त
- वैकल्पिक रूप से करीब 1000 सिविल डिफेंस, 500 बस सारथी अनुबंध पर लिए हुए

अभी क्या नियम, क्या नया बदलाव होगा ?
- पिछले 6 माह से रोडवेज प्रशासन ने 3 हजार किमी की अनिवार्यता की
- इसके तहत प्रत्येक परिचालक का 3 हजार किमी बस संचालन करना है जरूरी
- रूट पर नहीं चलने वाले परिचालकों को वेतन नहीं मिल रहा
- 100 के आस-पास परिचालक वेतन की परवाह किए बिना ड्यूटी नहीं कर रहे
- अब रोडवेज प्रशासन पदोन्नति के लिए नया नियम लागू करने जा रहा
- इसके तहत परिचालक से सहायक यातायात निरीक्षक में तभी पदोन्नत होंगे
- जब सालभर में 36 हजार किमी बस संचालन पूरा किया होगा


जो फील्ड में चलेंगे, उन्हें मिलेगी प्राथमिकता
परिचालक से सहायक यातायात निरीक्षक में पदोन्नति के लिए नया नियम लागू होने पर ऐसे परिचालकों के लिए संकट खड़ा हो सकता है, जो नियमित रूप से बस संचालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे परिचालक पदोन्नति से वंचित रखे जाएंगे.रोडवेज मुख्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रोडवेज बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा.

प्रस्ताव के अनुसार, जो परिचालक हर माह 3 हजार किलोमीटर और सालभर में कुल 36 हजार किलोमीटर रूट पर कार्य करेंगे, वही एटीआई पद के लिए पात्र माने जाएंगे. अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से बस संचालन में सुधार होगा, कर्मचारियों की जवाबदे की जवाबदेही बढ़ेगी. साथ ही फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति में प्राथमिकता मिल सकेगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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