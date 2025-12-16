कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की भागवत कथा, माथे पर तिलक लगाने के बाद हुई पंडाल में एंट्री, कहा-बच्चे महाराणा प्रताप जैसे बने

Jaipur News : कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक विशेष धर्म पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में समुद्र तट पर एक यहूदी उत्सव के दौरान गोलीबारी की घटना हुई. वहां न तो किसी धार्मिक स्थल को लेकर विवाद था और न ही कोई हिंदू गतिविधि हो रही थी, इसके बावजूद हिंसा की गई. उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता में सभी गैर-अनुयायी काफिर माने जाते हैं.
Trending Photos
Jaipur News : जयपुर में मानसरोवर स्थित वीटी रोड मेला मैदान में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ. कथा के पहले दिन आध्यात्मिक आचार्य एवं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने श्रद्धा, आस्था और विश्वास को लेकर तीखे लेकिन विचारोत्तेजक शब्दों में संदेश दिया
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हिंदू समाज में आस्था तो है, लेकिन कई बार वह सही दिशा में नहीं जाती. लोग जाने-अनजाने अनेक स्थानों पर जाकर मत्था टेक देते हैं, जबकि अपने ईष्ट पर पूर्ण विश्वास नहीं रख पाते.
उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां देश के कोने-कोने से चादरें चढ़ाने लाई जाती हैं, हालांकि उन्होंने किसी स्थान का नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा कि जिसे अपने “फादर” यानी भगवान पर विश्वास नहीं होता, वही इस तरह के दिखावे में रुचि रखता है
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि उनके फादर गोविंददेवजी हैं, भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम हैं. ऐसा कोई विघ्न नहीं जिसे भगवान दूर न कर सकें. भगवान एक क्षण में सब कुछ बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं.
उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि जिस स्थान पर वे श्रद्धा प्रकट करने जाते हैं, उसके इतिहास और सच्चाई को भी समझें. अपने ईष्ट पर अटूट विश्वास और अपार निष्ठा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है. उन्होंने कहा कि जिस मानव की अपने ईष्ट में सच्ची निष्ठा होती है, उसे कोई भी बाधा नुकसान नहीं पहुंचा सकती.
कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने हाल की अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का उल्लेख करते हुए एक विशेष धर्म पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में समुद्र तट पर एक यहूदी उत्सव के दौरान गोलीबारी की घटना हुई. वहां न तो किसी धार्मिक स्थल को लेकर विवाद था और न ही कोई हिंदू गतिविधि हो रही थी, इसके बावजूद हिंसा की गई. उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता में सभी गैर-अनुयायी काफिर माने जाते हैं.
खास बात यह रही कि कथा पंडाल में प्रवेश के लिए माथे पर तिलक अनिवार्य किया गया। जो श्रद्धालु तिलक लगाकर नहीं आए थे, उन्हें प्रवेश द्वार पर ही ‘श्री’, ‘ओम’ और ‘राधे’ अंकित तिलक लगाया गया. आयोजकों के अनुसार करीब 25 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने मौके पर तिलक धारण किया.
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि तिलक सनातनियों की पहचान है, इसलिए पंडाल में प्रवेश से पहले इसकी जांच के लिए दूत लगाए गए हैं. उन्होंने राजस्थान की धरती को नमन करते हुए इसके गौरवशाली इतिहास, शौर्य और भक्ति परंपरा की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि राजस्थान केवल वीरों की भूमि ही नहीं, बल्कि संतों और भक्तों की पवित्र तपोभूमि भी है.
जयपुर में साक्षात गोविंददेवजी विराजमान हैं. कथा के दौरान ठाकुर ने सनातनी बच्चों में आत्मबल बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आज बच्चों में आत्मबल की कमी है, वे जल्दी अवसाद में चले जाते हैं और आत्मघाती कदम उठा लेते हैं. उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को सत्संग से जोड़ने का आह्वान किया, ताकि वे अपने धर्म और संस्कारों को समझ स.
उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल सांसारिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि शास्त्र और शस्त्र—दोनों की शिक्षा की आवश्यकता है. समाज बच्चों को धन तो दे रहा है, लेकिन संस्कारों का संतुलन शून्य होता जा रहा है. उन्होंने बच्चों को महाराणा प्रताप की तरह साहसी और आत्मनिर्भर बनाने की बात कही. देवकीनंदन ठाकुर ने तिलक और कलावा को सनातन संस्कृति की पहचान बताते हुए प्रत्येक सनातनी को इसे धारण करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यह हमारी प्राचीन परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है.
कथा पंडाल में भक्ति का माहौल उस समय चरम पर पहुंच गया जब देवकीनंदन ठाकुर ने “प्यारो लागे री वृंदावन धाम” भजन प्रस्तुत किया. भजन की स्वर लहरियों से पूरा पंडाल भक्ति रस में डूब गया. श्रद्धालु हाथ उठाकर झूमते, गुनगुनाते और प्रभु प्रेम में लीन नजर आए. अपने प्रवचन के अंत में ठाकुर ने कहा कि जिस देश या प्रदेश का मुखिया धर्मात्मा होता है, वहां की जनता भी धर्म की ओर अग्रसर होती है, जबकि क्रूर नेतृत्व समाज को भी उसी दिशा में ले जाता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!