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जयपुर में इस गर्मी बढ़ेगी पानी की सप्लाई, बीसलपुर सूरजपुरा फिल्टर प्लांट मसला भी सुलझा

Jaipur News : तपती गर्मी में पीएचईडी से राहत की खबर मिली है, और वो ये हैं कि, बीसलपुर सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का मसला अब सुलझ चुका है.जिससे इस गर्मी पानी की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी.

pragati pant
Edited Bypragati pant
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 17, 2026, 02:10 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 02:10 PM IST

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जयपुर में इस गर्मी बढ़ेगी पानी की सप्लाई, बीसलपुर सूरजपुरा फिल्टर प्लांट मसला भी सुलझा

Jaipur News : जयपुर में इस बार की गर्मियां, बीसलपुर सूरजपुरा फिल्टर प्लांट की पेयजल क्षमता बढ़ने से थोड़ी कम बोझिल होगी. फिल्टर प्लांट से क्षमता के मुताबिक पानी मिलेगा. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के बाद अब फिल्टर प्लांट से जल्द ही क्षमता के मुताबिक पानी मिलेगा.

समझें क्या हुआ तकनीकी बदलाव ?

बीसलपुर सूरजपुरा फिल्टर प्लांट की पेयजल क्षमता बढ गई है.जयपुर को फिल्टर प्लांट से क्षमता के मुताबिक पानी मिलेगा, पानी की स्पीड कम करके 1 यूनिट से परिणाम सामने आए है.इस यूनिट से कुल 54 MLD पानी को फिल्टर किया जा रहा है. बाकी 4 यूनिट्स से पानी की स्पीड कम कर पानी को फिल्टर किया जाएगा.अब तक एक यूनिट से 25 एमएलडी पानी को फिल्टर किया जा रहा था,लेकिन दो महीने के भीतर सभी यूनिट्स में कुल 54-54 एमएलडी पानी फिल्टर हो पाएगा.

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173 करोड़ की लागत के बाद बढ़ी 54 एमएलडी क्षमता

जयपुर शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 173 करोड़ की लागत से सूरजपुरा में 216 एमएलडी क्षमता का अतिरिक्त फिल्टर प्लांट बनाया गया. लेकिन ड्राइंग डिजाइन ठीक नहीं होने से 110 MLD ही पानी को फिल्टर किया जा रहा था. पर अब तकनीकी रूप से बदलाव किया गया. जिसके बाद अब क्षमता 110 से बढ़कर 164 एमएलडी तक पहुंच गई है.आने वाले दो महीने में पूरी क्षमता के मुताबिक पानी फिल्टर होगा.

अभी हर दिन 585 MLD पानी की सप्लाई

जलदाय विभाग के वरिष्ठ इंजीनियरों ने बताया कि हाल में जयपुर शहर को हरदिन करीब 585 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा रही है. लेकिन आने वाले दिनों में गर्मियों में सप्लाई बढ़ेगी, जिसमें ये अतिरिक्त फिल्टर प्लांट कारगर साबित होगा.

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