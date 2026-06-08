/ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

Jaipur Noorani Masjid wall collapses: जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए नूरानी मस्जिद को सील कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर पूरे इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर भी अस्थायी रोक लगा दी है, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

जानकारी के अनुसार, मालवीय नगर से जगतपुरा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के चौड़ीकरण का कार्य लंबे समय से प्रस्तावित है. इस परियोजना के तहत नंदपुरी अंडरपास के समीप रेलवे लाइन के साथ बनी सड़क को वर्तमान 25 से 30 फीट चौड़ाई से बढ़ाकर 80 फीट तक विकसित किया जाना है. प्रशासन का कहना है कि सड़क की निर्धारित सीमा में आने वाले कई निर्माण इस विकास कार्य में बाधा बन रहे थे, जिनमें पांच धार्मिक स्थल भी शामिल हैं. इनमें एक मस्जिद, दो मंदिर, एक मजार और एक सत्संग भवन बताया जा रहा है.

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जेडीए द्वारा पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी थी, लेकिन मस्जिद को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था. अब प्रशासन ने इस स्थल पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मास्टर प्लान और सड़क चौड़ीकरण परियोजना को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.

कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया है. 50 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीन हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, वहीं ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और जेडीए के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री साझा नहीं करने की अपील की है. साथ ही आमजन से सहयोग बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध किया गया है.

इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. कांग्रेस विधायक रफीक खान ने ध्वस्तीकरण अभियान पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध दर्ज कराया है. वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार और विकास परियोजना के तहत की जा रही है. ऐसे में नंदपुरी क्षेत्र में चल रहा यह अभियान फिलहाल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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