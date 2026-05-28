/उत्तर-पश्चिम रेलवे में 99% विद्युतीकरण पूरा, इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालन पर जोर

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Jaipur News : उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा सुरक्षित रेल संचालन को प्राथमिकता देते हुए भविष्य की परियोजनाओं पर भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं.
Jaipur News : उत्तर पश्चिम रेलवे ने अप्रैल 2026 के दौरान ऊर्जा संरक्षण, सौर ऊर्जा उत्पादन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एवं यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल ट्रैक विद्युतीकरण में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है. उत्तर-पश्चिम रेलवे के कुल ट्रैक का 99 प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है. वहीं भगत की कोठी इलेक्ट्रिक लोको शेड में अप्रैल 2026 तक कुल 181 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सफलतापूर्वक कमीशन किए जा चुके हैं.
कुल माल परिवहन का लगभग 61 % इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर चारों मंडलों में वर्तमान में 226 जोड़ी यात्री गाड़ियां इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर संचालित की जा रही हैं. यह कुल यात्री ट्रेनों का लगभग 80 प्रतिशत हैं. माल ढुलाई के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है. कुल माल परिवहन का लगभग 61 प्रतिशत कार्य इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के माध्यम से किया जा रहा है. सुरक्षा एवं आधुनिकीकरण के तहत कवच प्रणाली भी लगाई जा रही है. LED हेडलाइट, वाटरलेस यूरिनल, कैब एसी, उन्नत ड्राइवर सीट जैसी सुविधाओं का लोकोमोटिव में चरणबद्ध विस्तार किया जा रहा है. भगत की कोठी शेड में अप्रैल 2026 तक 15 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कवच प्रणाली स्थापित की जा चुकी है.
ऊर्जा संरक्षण के लिए रेलवे की पहल
ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम रेलवे ने अप्रैल 2026 में सौर संयंत्रों के माध्यम से लगभग 15.80 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन किया. इसके अतिरिक्त डीजल लोकोमोटिव को निष्क्रिय समय में बंद रखने से 509 किलोलीटर ईंधन की बचत हुई. जिससे लगभग 4.72 करोड़ रुपए की बचत हुई है. उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं जोधपुर मंडलों में विभिन्न रूफटॉप सोलर परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है. अप्रैल 2026 तक कुल 348 किलोवाट सौर क्षमता का कमीशनिंग कार्य पूर्ण किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा सुरक्षित रेल संचालन को प्राथमिकता देते हुए भविष्य की परियोजनाओं पर भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं.
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