उत्तर पश्चिम रेलवे बना भारतीय रेलवे का टॉप परफॉर्मर, यात्री और माल ढुलाई में जबरदस्त बढ़त

North Western Railway Revenue 2025-26: उत्तर पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है. रेलवे ने 8622 करोड़ रुपये की अब तक की सबसे ज्यादा आय अर्जित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 7.5 प्रतिशत ज्यादा है. उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन ने यात्री आय से 3727 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि पिछले साल से करीब 9.8 प्रतिशत ज्यादा है.

बात ये है कि मार्च महीने में ही 353 करोड़ रुपए की यात्री आय दर्ज की गई है, जो किसी एक महीने की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई है. इसके साथ ही माल ढुलाई में भी उत्तर पश्चिम रेलवे ने शानदार प्रदर्शन किया है. माल परिवहन से 3865 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.2 प्रतिशत अधिक है.

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उत्तर-पश्चिम रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, विद्युतीकरण और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है. महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा कि बेहतर संसाधन प्रबंधन और आधुनिक सुविधाओं के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने भारतीय रेलवे में अपनी अलग पहचान बनाई है. यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक यात्रा अनुभव देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

वर्ष 2025-26 में उत्तर-पश्चिम रेलवे की बड़ी उपलब्धियां, कुल 18.45 करोड़ यात्रियों ने उत्तर पश्चिम रेलवे में यात्रा की. वर्ष 2025-26 में 30.53 मिलियन टन माल लोडिंग की गई. मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालन दर 93.03 प्रतिशत रही, पूरे भारतीय रेलवे में दूसरे नंबर पर रही. यात्रियों की सुविधा हेतु 792 विशेष ट्रेनें (8039 ट्रिप) चलाई गई.

1864 अस्थायी कोच वृद्धि की गई तथा 23 विशेष ट्रेनों का नियमितीकरण वर्तमान में कुल 5 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही है. 5549 रूट किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण पूरा किया. 113 किलोमीटर ट्रैक डबलिंग तथा 10 किमी नई लाइन डाली गई. 1546 किलोमीटर लंबाई की नई लाइन, डबलिंग एवं गेज परिवर्तन जारी है. 19,680 करोड़ की लागत से परियोजनाएं प्रगति पर हैं. 77 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है. 5 का उद्घाटन हुआ. 7 कतार में 1586 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने का कार्य जारी है.