/गोगामेड़ी मेले के लिए रेलवे की 20 दिन पहले से तैयारी, इस बार चलेंगी 6 मेला स्पेशल ट्रेन

Jaipur News: बीकानेर के गोगामेड़ी में होने जा रहे मेले को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस बार व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. पूर्व के सालों में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ और कम इंतजामों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.

उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन ने गोगामेड़ी मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 6 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल फाइनल कर दिया है. दरअसल मेले में होने वाले अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.

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श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक बढ़ी

दरअसल पिछले वर्षों में गोगामेड़ी मेले में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक बढ़ी है. इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन एक तरफ जहां मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित करेगा. वहीं, दूसरी तरफ नियमित ट्रेनों का भी गोगामेड़ी स्टेशन पर ठहराव बढ़ाया जाएगा. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि इन सभी 6 ट्रेनों का शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया है.

वहीं, आगामी दिनों में भी मांग के मुताबिक, अतिरिक्त ट्रेनें संचालित करने के लिए बैक अप रखा गया है. गोगामेड़ी के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर, सादुलपुर, हनुमानगढ़ आदि स्टेशनों के साथ ही हरियाणा के रेवाड़ी से भी ट्रेनें संचालित की जाएंगी.

गोगामेड़ी के लिए इन ट्रेनों का शुरू होगा संचालन

04791 रेवाड़ी-गोगामेड़ी 31 अगस्त से 9 सितंबर और 18 से 21 सितंबर तक सुबह 6:15 बजे चलेगी

04792 गोगामेड़ी -रेवाड़ी 31 अगस्त से 9 सितंबर और 18 से 21 सितंबर तक सुबह 10:45 बजे चलेगी

04795 रेवाड़ी-गोगामेड़ी 30 अगस्त से 9 सितंबर व 18 से 20 सितंबर तक शाम 6:10 बजे चलेगी

04796 गोगामेड़ी -रेवाड़ी 30 अगस्त से 9 सितंबर व 18 से 20 सितंबर तक रात 11:40 बजे चलेगी

04707 सादुलपुर-गोगामेड़ी 28 अगस्त से 26 सितंबर तक सुबह 11:35 बजे चलेगी

04708 गोगामेड़ी -सादुलपुर 28 अगस्त से 26 सितंबर तक दोपहर 2:40 बजे चलेगी

04709 सादुलपुर-गोगामेड़ी 29 अगस्त से 26 सितंबर तक रात 12:10 बजे चलेगी

04710 गोगामेड़ी -सादुलपुर 29 अगस्त से 26 सितंबर तक तड़के सुबह 4:20 बजे चलेगी

04743 हनुमानगढ-सादुलपुर 3 से 6 सितंबर तक सुबह 10 बजे चलेगी

04744 सादुलपुर-हनुमानगढ 3 से 6 सितंबर तक शाम 4:25 बजे चलेगी

04745 श्रीगंगानगर-सादुलपुर मेला स्पेशल 18 से 21 सितंबर तक सुबह 8 बजे चलेगी

04746 सादुलपुर-श्रीगंगानगर मेला स्पेशल 18 से 21 सितंबर तक शाम 4:25 बजे चलेगी

श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस ट्रेन का दिया अस्थाई ठहराव

इसके अलावा गोगामेड़ी मेले के लिए रेलवे प्रशासन ने श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर ट्रेन का गोगामेड़ी स्टेशन पर अस्थाई ठहराव शुरू किया है. ट्रेन संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस 27 अगस्त से 25 सितंबर यानी एक महीने के लिए गोगामेड़ी स्टेशन पर रात 2:19 बजे 2 मिनट के लिए ठहराव करेगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 14702 बान्द्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर 26 अगस्त से 24 सितंबर की अवधि के बीच बान्द्रा टर्मिनस से आते हुए गोगामेड़ी स्टेशन पर रात 12:27 बजे 2 मिनट के लिए ठहराव करेगी.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि आगामी दिनों में समीक्षा करते हुए जरूरत पड़ने पर कुछ अन्य ट्रेनों का ठहराव भी गोगामेड़ी स्टेशन पर दिया जा सकता है. कुलमिलाकर रेलवे प्रशासन का प्रयास है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो और वे सुगमता से मेले में दर्शन कर अपने गंतव्य तक आ-जा सकें.