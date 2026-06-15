/जयपुर RTO में 10 परिवहन निरीक्षकों को नोटिस, 5 ओवरलोड चालान नहीं करने पर कार्रवाई

Rajasthan News: राजस्थान परिवहन विभाग के जयपुर RTO प्रथम कार्यालय में एक साथ 10 परिवहन निरीक्षकों को नोटिस दिए गए हैं. जयपुर RTO प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने अधीन निरीक्षकों को यह नोटिस जारी किए हैं. नोटिस में 5 ओवरलोड वाहनों के चालान नहीं करने का हवाला दिया गया है. आपको बता दें कि जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय में 23 परिवहन निरीक्षक कार्यरत हैं.

इनमें से 10 निरीक्षकों को सोमवार को 17 सीसीए नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं. सभी परिवहन निरीक्षकों के नोटिस की भाषा लगभग एक जैसी है. इनमें लिखा गया है कि 9 जून को परिवहन आयुक्त की वीसी में सभी आरटीओ-डीटीओ की समीक्षा बैठक में रोज प्रत्येक निरीक्षक को 5 ओवरलोड के चालान करने के निर्देश दिए गए थे.

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निरीक्षकों को कहा गया है कि 14 जून को आप द्वारा 5 ओवरलोड चालान नहीं किए गए, जबकि टोल नाके से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आपके टोल पर ड्यूटी के दौरान टोल से ओवरलोड वाहन काफी संख्या में गुजरे हैं. आपका CF अर्जन भी काफी असंतोषजनक है. स्पष्ट है कि आपकी कार्य के प्रति उदासीनता के कारण राजस्व हानि कारित हुई है.

इन परिवहन निरीक्षकों को दिए गए नोटिस

असगर अली खान, विनीता चतुर्वेदी, शैलेन्द्र सिंह, जयन्त कुमार शर्मा, गिरीश गंगवाल, हरी सिंह मीणा, आनंद सिंह, मिथिलेश कुमार गूजर, अखिलेश सिंह चारण और टीकम मदान को नोटिस जारी किए गए.

अन्य RTO-DTO ने निकाले आदेश, जयपुर RTO प्रथम भूल गए

जयपुर RTO प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा 17-सीसीए नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस देने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 5 ओवरलोड चालान करने से जुड़ा कोई आदेश कार्यालय द्वारा निकाला ही नहीं गया. नियमानुसार परिवहन आयुक्त की बैठक के बाद जयपुर आरटीओ प्रथम को प्रत्येक निरीक्षक को रोजाना 5 ओवरलोड चालान करने के लिखित आदेश निकालने चाहिए थे, लेकिन आरटीओ प्रथम कार्यालय की ओर से ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं निकाला गया, जबकि प्रदेश के कई आरटीओ-डीटीओ कार्यालयों ने इस बारे में लिखित आदेश निकाले हैं.

विरोध में आया परिवहन निरीक्षक संघ

आरटीओ प्रथम द्वारा निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस देने पर राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने विरोध जताया है. निरीक्षक संघ के अध्यक्ष रॉबिन सिंह ने कहा है कि विभाग में विपरीत परिस्थितियों में सर्वाधिक कार्य परिवहन निरीक्षक कर रहे हैं. इसके बावजूद निरीक्षकों को निशाने पर लिया जा रहा है. यदि प्रशासन द्वारा इसी तरह निरीक्षकों को परेशान किया गया, तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. वहीं निरीक्षक संघ कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होगा.

