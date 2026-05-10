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IAS अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, सहकारिता में आधार से होगी हाजिरी, कोर्ट विवाद के बाद नया सिस्टम

Aadhaar Attendance System Jaipur: सहकारिता विभाग में अब सख्त नियम लागू हो गए हैं. समय पर दफ्तर आने के लिए आधार आधारित अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है.

Edited byAnsh RajReported byAshish chauhan
Published: May 10, 2026, 12:47 PM|Updated: May 10, 2026, 12:47 PM
IAS अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, सहकारिता में आधार से होगी हाजिरी, कोर्ट विवाद के बाद नया सिस्टम
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर-सहकारिता में समय पर दफ्तर आने के नए नियम लागू हो गए है.जिसके बाद अब आईएएस अधिकारी से लेकर कर्मचारियों तक के लिए आधार अटेंडेंस अनिवार्य हो गया है.इससे पहले भी बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस सिस्टम को लागू किया गया था,लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा तो हाजिरी का मसला विवादों में घिर गया.अब आधार अटैडेंस सिस्टम से सहकारिता में हाजिरी देनी होगी.


UIDAI अटेंडेंस सिस्टम लागू
सरकारी दफ्तर में आज जनता की अक्सर यही शिकायत होती है कि साहब दफ्तर में नहीं मिलने...हमारे काम कैसे करवाए...लेकिन सहकारिता विभाग में साहब दफ्तर में ही भी मिलेंगे और आम लोगों का काम भी होगा.सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा ने केंद्र के UIDAI की तर्ज पर अटेंडेंस सिस्टम लागू,जिसमें अब आईएएस अधिकारी से लेकर कर्मचारियों के लिए आधार अटेंडेंस अनिवार्य की गई है.पहले समय पर दफ्तर में बुलाने के लिए तत्कालीन सचिव मंजू राजपाल ने सख्ती की थी.

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उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया था.लेकिन पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और इस सिस्टम पर स्टे लग गया.जानकारों का कहना है कि फील्ड अधिकारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम से परेशानियां थी,जिस कारण पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा था.लेकिन अब अब समित शर्मा ने UIDAI अटेंडेंस सिस्टम लागू किया.जिसका पूरा लेखा जोखा उच्च अधिकारी देख पाएंगे कि कौन समय पर आ रहा या नहीं. मसूरी के आईएएस ट्रेनिंग सेंटर लबासना में भी यही आधार अटैडेंस सिस्टम लागू है.


दफ्तर से नदारद टोंक DR सस्पेंड
IAS समित शर्मा का वीडियों कॉल और सहकारी अफसर सस्पेंड हो गए.सहकारिता सचिव समित शर्मा ने 10 दिन तक सहकारी अफसर रविंद्र यादव को को ट्रैक किया.जिसके बाद झूठ बोलकर दफ्तर छोडने पर टोंक उप रजिस्ट्रार सस्पेंड किया गया.टोंक DR रविंद्र सिंह पर रविंद्र यादव की मॉनिटरिंग के लिए 3 टीमे बनी.सचिव मॉनिटरिंग टीम,अजमेर AR,टोंक CCB MD को लगाया.


रविंद्र सिंह 10 दिन में दफ्तर से अधिकतर नदारद मिले.रविंद्र यादव ने AR को झूठा मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत किया.रजिस्ट्रर में ट्यूर लिखकर बिना परमिशन जयपुर आए गए.इसके बाद में सचिव समित शर्मा ने उन्हे वीडियों कॉल कर लोकेशन जानी तो उनकी पोल खुल गई. पता चला वे बिना परमिशन जयपुर आ गए.दफ्तर में नदारद रहने वाले रविंद्र यादव सस्पेंड कर दिया.


समित शर्मा ने AMS ऐप से अटेंडेंस लागू की थी
इससे पहले भी समित शर्मा जिस विभाग में रहे वहां उनका पूरा फोकस समय पर दफ्तर आने पर रहा.पीएचईडी,सामाजिक न्याय विभाग में एएमएस ऐप लागू किया.इस ऐप में जिओ मैपिंग का ध्यान रखा गया.जिसमें ऑफिस की परिधि के 250 मीटर तक ही इस ऐप के जरिए अटेंडेंस की जाती है. इस एप में MARK IN,MARK OUT,OUT OF OFFICE और ON LEAVE का ऑप्शन दिए गए.लेकिन यहां कोर्ट के स्टे कारण आधार अटैंडेंस सिस्टम लागू किया गया.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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