Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

वोटर लिस्ट में नाम अपडेट करना हुआ आसान! सिर्फ मोबाइल से भरें फॉर्म, BLO करेगा वेरिफिकेशन

Jaipur News: राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. सिर्फ छह दिनों में प्रदेशभर में 2 करोड़ 18 लाख से अधिक गणना प्रपत्र लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं. यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 40 प्रतिशत है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 10, 2025, 09:51 AM IST | Updated: Nov 10, 2025, 09:51 AM IST

Trending Photos

Sirohi Weather Update: राजस्थान के माउंट आबू में 7 डिग्री पर पहुंचा पारा, अलाव बना सहारा, देखें तस्वीरें
6 Photos
Sirohi Weather Update

Sirohi Weather Update: राजस्थान के माउंट आबू में 7 डिग्री पर पहुंचा पारा, अलाव बना सहारा, देखें तस्वीरें

Rajasthan Weather Update :राजस्थान में धड़ाम से गिरा पारा, जयपुर, उदयपुर से लेकर जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update :राजस्थान में धड़ाम से गिरा पारा, जयपुर, उदयपुर से लेकर जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड

PM Kisan Yojana : सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर टिकी किसान भाइयों की नजरें, कुछ राज्यों को एडवांस, जानें बाकियों का कब आएगा नंबर?
8 Photos
PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana : सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर टिकी किसान भाइयों की नजरें, कुछ राज्यों को एडवांस, जानें बाकियों का कब आएगा नंबर?

Jaipur Gold-Silver Price: सोना-चांदी के जारी हुए प्राइस, जानें आपके शहर में क्या है एक तोला गोल्ड के लेटेस्ट रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold-Silver Price: सोना-चांदी के जारी हुए प्राइस, जानें आपके शहर में क्या है एक तोला गोल्ड के लेटेस्ट रेट

वोटर लिस्ट में नाम अपडेट करना हुआ आसान! सिर्फ मोबाइल से भरें फॉर्म, BLO करेगा वेरिफिकेशन

Jaipur News: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस अभियान में बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ जिले लगातार अग्रणी बने हुए हैं, जहां 50 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्रों का वितरण हो चुका है. वहीं जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और सिरोही जैसे जिलों में यह प्रतिशत अभी 35 से भी कम है.

कम प्रगति वाले जिलों को चेतावनी
महाजन ने धीमी प्रगति वाले जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विधानसभा क्षेत्रों में वैर ने 66.5 प्रतिशत वितरण के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि श्रीगंगानगर क्षेत्र में यह आंकड़ा मात्र 25 प्रतिशत पर है.

ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की सुविधा शुरू
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की सुविधा भी शुरू की है. अब मतदाता अपने लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा करा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची 2025 और आधार कार्ड पर दर्ज नाम समान होना जरूरी है, साथ ही मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक होना अनिवार्य है, जिन्होंने ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा है, उन्हें बीएलओ द्वारा ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी.

मतदाताओं की मदद के लिए वीडियो ट्यूटोरियल निर्वाचन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए गए हैं. इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इलेक्ट्रोरल लिटरेसी क्लब्स और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी इस सुविधा की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए.

मैपिंग कार्य में राजस्थान सबसे आगे
विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी मैपिंग प्रक्रिया में राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले काफी आगे है. अब तक राज्य में 75 प्रतिशत से अधिक मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है. इसमें बाड़मेर, सलूंबर, बालोतरा, नागौर, दौसा और फलोदी जिले शीर्ष पर हैं, जबकि जयपुर, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और अजमेर जिलों में अभी और प्रयासों की आवश्यकता है.

निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस मैपिंग से मतदाताओं को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का नाम देश के किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची से मेल खा जाता है, तो उसे अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी.

बीएलओ द्वारा अपलोड प्रक्रिया भी शुरू
भारत निर्वाचन आयोग ने अब बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से गणना प्रपत्रों की अपलोडिंग प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है. बीएलओ अब मतदाताओं द्वारा ऑफलाइन भरे गए फॉर्म अपने मोबाइल ऐप से अपलोड कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सीधे ऐप पर दिखाई देंगे, जिन्हें बीएलओ सत्यापन के बाद अपलोड करेंगे. इस तरह SIR 2026 कार्यक्रम के तहत राजस्थान डिजिटल रूप से अग्रणी राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मतदाता सूची के अद्यतन में एक नई मिसाल कायम कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news