Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ना भीड़, ना बिचौलिए, ना पर्ची, ना इंतजार... अब मोबाइल से होगा सरकारी काम

Digital Governance Rajasthan: राज्य सरकार ने ई-मित्र को मोबाइल और व्हाट्सएप पर लाकर असल में प्रशासन और नागरिक के बीच का हर आदमी हटाने की तैयारी कर ली है. अब बिजली का बिल भरने, पानी का भुगतान करने या प्रमाण पत्र निकालने के लिए न तो ई-मित्र की लाइन में लगना पड़ेगा और न ही दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Feb 08, 2026, 09:05 PM IST | Updated: Feb 08, 2026, 09:05 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Marwari Dhokla

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather

खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए खुशखबरी, फाल्गुन मेला पर चलेंगी 16 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
khatu shyam ji

खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए खुशखबरी, फाल्गुन मेला पर चलेंगी 16 स्पेशल ट्रेनें

Rajasthan Project: जयपुर को मारवाड़ से जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 11,492 करोड़ की मदद से बन रहा है राजस्थान की आंखों का तारा!
7 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Project: जयपुर को मारवाड़ से जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 11,492 करोड़ की मदद से बन रहा है राजस्थान की आंखों का तारा!

ना भीड़, ना बिचौलिए, ना पर्ची, ना इंतजार... अब मोबाइल से होगा सरकारी काम

Digital Governance Rajasthan: अब सरकार दफ्तर नहीं, आपकी उंगलियों तक आ रही है. यह सिर्फ एक मोबाइल ऐप का अपडेट नहीं है यह उस सिस्टम को बदलने की कोशिश है जो सालों से लाइन, काउंटर और दलालों पर टिका रहा. सरकारी सेवा का मतलब अब फाइल नहीं, फीडबैक है. काउंटर नहीं, कनेक्टिविटी है और सिफारिश नहीं, सिस्टम है. राज्य सरकार ने ई-मित्र को मोबाइल और व्हाट्सएप पर लाकर असल में प्रशासन और नागरिक के बीच का हर आदमी हटाने की तैयारी कर ली है.

अब बिजली का बिल भरने, पानी का भुगतान करने या प्रमाण पत्र निकालने के लिए न तो ई-मित्र की लाइन में लगना पड़ेगा और न ही दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के डिजिटल गवर्नेंस विजन से डीओआईटी विभाग जल्द ही ई-मित्र की अधिकांश सेवाएं सीधे आपके मोबाइल और व्हाट्सएप पर लाने जा रहा हैं.

हाल ही में ई-मित्र मोबाइल ऐप का नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है. इसमें अब वही काम हो सकेंगे, जो पहले ई-मित्र कियोस्क पर जाकर कराए जाते थे. फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये काम सोफे पर बैठे-बैठे मोबाइल से हो जाएंगे. नया ऐप ऐसा बनाया गया है कि जिसे स्मार्टफोन चलाना आता है, वह बिना किसी एजेंट के खुद ही बिजली-पानी के बिल भर सके. मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज कर सके और जरूरी सरकारी सेवाओं के लिए सब्सक्राइब कर सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सरकार अगले चरण में इसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन आधार से जुड़ी सेवाओं सहित 100 से अधिक अतिरिक्त सेवाएं जोड़ने जा रही है. यानी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो या छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र सब कुछ एक ही ऐप से निकल सकेगा. वर्तमान में राज्य में ई-मित्र के जरिए पहले ही 600 से ज्यादा सेवाएं दी जा रही हैं. अब इन सेवाओं को मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप से जोड़कर सरकार आम आदमी की परेशानी कम करना चाहती है.

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सबसे बड़ा बदलाव व्हाट्सएप से आने वाला है. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट (WABA) नंबर जारी करेगा. इस नंबर पर 'हाय' लिखते ही चैटबॉट एक्टिव हो जाएगा और आप उससे पूछ सकेंगे मेरा बिजली बिल कितना है, मेरा आवेदन कहां तक पहुंचा या मेरा जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर दो. शुरुआत में बिजली-पानी के बिल का भुगतान और प्रमाण पत्र डाउनलोड की सुविधा व्हाट्सएप पर मिलेगी.

इसके बाद धीरे-धीरे ई-मित्र की पूरी दुनिया व्हाट्सएप पर आ जाएगी. आवेदन से लेकर भुगतान तक सब कुछ चैट के जरिए. सरकार इसे 24 घंटे चलने वाली सेवा बना रही है. आगे चलकर इसमें बोलकर काम करने की सुविधा भी जोड़ी जाएगी. यानी मोबाइल पर टाइप करने की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ बोलकर काम हो जाएगा. वो भी हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में... इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो गांवों या छोटे कस्बों में रहते हैं, जहां दफ्तर दूर होते हैं.

बुजुर्ग, महिलाएं और मजदूर अब काम छोड़कर लाइन में नहीं खड़े होंगे. मोबाइल से ही सरकारी काम हो जाएगा. ई-मित्र कियोस्क भी बंद नहीं होंगे, बल्कि वहां भी यही नई सुविधाएं मिलेंगी. जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे वहां जाकर भी यही डिजिटल सेवाएं ले सकेंगे. सरकार का मकसद साफ है कि सरकारी काम बिना कागज, बिना दलाल और बिना लाइन के हो सके. अगर यह सिस्टम ठीक से चला, तो राजस्थान देश के उन राज्यों में होगा, जहां सरकारी दफ्तरों से ज्यादा काम व्हाट्सएप पर होता है.

बहरहाल, अब सरकारी दफ्तर जेब में होंगे. ना भीड़, ना बिचौलिए, ना पर्ची, ना इंतजार... राजस्थान सरकार आपके मोबाइल को ही मिनी सचिवालय बना रही है. जहां बिजली का बिल भी है, प्रमाण पत्र भी है और हर सरकारी सेवा बस एक “हाय” की दूरी पर है. डिजिटल राजस्थान का यह नया मॉडल अगर जमीन पर उतरा, तो लाइन नहीं... लोग आगे बढ़ेंगे. क्योंकि अब सरकार आपके पास आएगी. आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news