/रैगर समाज के लिए बड़ी सौगात, NRI भामाशाह ने छात्रावास निर्माण के लिए दिया 1.25 करोड़ दान

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में रैगर ऑफिसर्स क्लब समिति 106 अधिकारियों के संगठन का सामाजिक सरोकार से अमरीका निवासी रैगर समाज के भामाशाह नरेन्द्र नवल प्रभावित हुए. भामाशाह नरेंद्र नवल ने बालिका छात्रावास निर्माण मिशन से प्रभावित होकर अपने पिता भंवरलाल नवल की स्मृति में बालिका छात्रावास निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की.

अमरीका निवासी रैगर समाज के भामाशाह नरेन्द्र नवल और उनके परिवारजनों के जयपुर आगमन पर रैगर समाज के ऑफिसर्स द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नरेन्द्र नवल और उनकी माताजी कोशल्यादेवी का भी सम्मान किया गया. इस सामाजिक कार्यक्रम में रैगर ऑफिसर्स क्लब समिति अध्यक्ष मोहनलाल खटनावलिया और समिति सचिव डॉ. एसएन धौलपुरिया ने सभी परिवाजनों का स्वागत करते हुए आरओसी के सामाजिक सरोकार का उद्देश्य बताया.

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रैगर समाज के बालिका छात्रावास निर्माण की भावी रोडमैप की जानकारी दी. बालिका छात्रावास निर्माण समिति के संयोजक रतनलाल अटल ने बालिका छात्रावास निर्माण की प्रगति से अवगत करवाया. भामाशाह नरेंद्र नवल ने बालिका छात्रावास निर्माण स्थल का मुआयना किया और छात्रावास निर्माण की कार्ययोजना की जानकारी ली. बालिका छात्रावास निर्माण हेतु आरओसी सदस्यों द्वारा हाल ही में 2 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए. जल्द ही बालिका छात्रावास निर्माण का कार्य शुरू किया गया है.

मौके पर ही अमेरिकी निवासी समाज के भामाशाह नरेंद्र नवल ने बालिका छात्रावास निर्माण मिशन से प्रभावित होकर अपने पिता भंवरलाल नवल की स्मृति में बालिका छात्रावास निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की. एक निजी होटल में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने भी बालिका छात्रावास निर्माण में योगदान के लिए नरेन्द्र नवल का आभार जताया. इस अवसर पर अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल नवल भी मौजूद रहे.

