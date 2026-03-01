Zee Rajasthan
राजस्थान में NSUI और यूथ कांग्रेस को मिलेगा नया नेतृत्व, युवा नेता सक्रिय

Rajasthan Congress: कांग्रेस फिलहाल देशभर में संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है. संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में हाल ही में 50 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.

Rajasthan Congress: कांग्रेस फिलहाल देशभर में संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है. संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में हाल ही में 50 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. अब राजस्थान में कांग्रेस के दो अग्रिम संगठनों- NSUI और यूथ कांग्रेस को भी नए जिला अध्यक्ष मिलने वाले हैं. इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं.

NSUI को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष

NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. इसके बाद अब राजस्थान NSUI को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा. बताया जा रहा है कि 15 मार्च के बाद इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर संगठन के भीतर कई नेता सक्रिय हो चुके हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं.

यूथ कांग्रेस को भी मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष

कुछ दिन पहले गुटबाजी की वजह से कांग्रेस ने राजस्थान यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था. लगातार गुटबाजी के कारण संगठन कमजोर होता जा रहा था. यूथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी न तो प्रदर्शनों में सक्रिय दिख रहे थे और न ही संगठनात्मक बैठकों में...

इसी को देखते हुए हाई कमान की ओर से तमाम पदाधिकारियों को पद से मुक्त कर दिया गया. फिलहाल यूथ कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूथ कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी मिलेगी. कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सके.

