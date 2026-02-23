NSUI की रणनीतिक बैठक, दिल्ली में सचिन पायलट से मिले विनोद जाखड़

NSUI Vinod Jakhar: दिल्ली में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट से शिष्टाचार मुलाकात कर सचिन पायलट को 28 फरवरी को आयोजित होने वाले पदभार ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया.
NSUI Vinod Jakhar: दिल्ली में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट से शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान विनोद जाखड़ ने सचिन पायलट को 28 फरवरी को आयोजित होने वाले पदभार ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया.
सूत्रों के अनुसार, मुलाकात के दौरान संगठनात्मक मजबूती, युवाओं की भागीदारी और छात्र राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई. NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीतिक विचार-विमर्श किया गया.
यह मुलाकात छात्र राजनीति और कांग्रेस संगठन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आगामी पदभार ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.
विनोद जाखड़ राजस्थान से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. विनोद जाखड़ अपनी सादगी के लिए लोगों के बीच जाने जाते हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्रसंघ चुनाव जीतने के बाद से ही विनोद जाखड़ NSUI में शामिल हो गए थे और छात्र हितों के लिए संघर्ष करते रहे. चुनाव जीतने के बाद उनकी सादगी और छात्रों के बीच अच्छी पकड़ के चलते जाखड़ कांग्रेस के कई नेताओं के करीबी भी बन गए.
विनोद जाखड़ हाल ही में RSS के खिलाफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में आए थे. इस आंदोलन के दौरान वे कुछ दिनों के लिए जेल भी गए थे, जिससे वे कांग्रेस आलाकमान की नजर में आए. विनोद जाखड़ को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है, जो राजस्थान कांग्रेस में उनकी स्थिति को मजबूत बनाता है.
