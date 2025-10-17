Zee Rajasthan
NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 3 को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mahesh pareek
Published: Oct 17, 2025, 03:12 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 03:12 PM IST

NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 3 को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने से जुड़े मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश विनोद जाखड़, किशोर और महेश की ओर से पेश जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में अधिवक्ता भरत यादव ने कहा कि राष्ट्रीय खेल अधिवेशन के नाम पर आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया. जिसका शांतिपूर्वक विरोध किया गया था. इससे आक्रोशित होकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर आरएसएस के लोगों ने हमला किया. वहीं पुलिस ने दबाव में आकर प्रार्थियों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया.

Trending Now

मामले में एक तरफ तो उन्हें घटना के समय शांतिभंग और अपराध किए जाने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया गया. वहीं दूसरी तरफ गंभीर धाराओं में अपराध करना मानते हुए उन्हें उसी घटनाक्रम में गिरफ्तार दिखा दिया. ऐसे में एक ही घटना की दो रिपोर्ट बनाना कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है. इसके अलावा गिरफ्तारी से पूर्व धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई.

इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत अर्जी खारिज करने की गुहार की. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि घटना के बाद पुलिस ने कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया था. इनमें से छह आरोपियों को शहर की निचली अदालत पूर्व में जमानत पर रिहा कर चुकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

