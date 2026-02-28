NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने ली शपथ, सचिन पायलट ने किया संबोधित

NSUI Vinod Jhakar: NSUI के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आज यानी 28 फरवरी को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया. इस दौरान उनके साथ सचिन पायलट साथ दिखे. ये पल राजस्थान के लिए बेहद खास रहा क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि राजस्थान के किसी छात्र नेता को NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है.

विनोद जाखड़ ने आज आधिकारिक तौर पर NSUI के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली. इस कार्यक्रम में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और युवाओं के साथ सचिन पायलट भी शामिल हुए. वहीं, विनोद जाखड़ को कार्यकर्ताओं ने कंधों पर बैठाकर ऑफिस लेकर गए. इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिली.

सचिन पायलट ने किया संबोधित

वहीं, विनोद जाखड़ के शपथ कार्यक्रम में सचिन पायलट ने पस्थित हजारों युवाओं को संबोधित किया और कहा कि विनोद जाखड़ की नियुक्ति उन हजारों कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद की किरण है, जो बिना किसी राजनीतिक विरासत के जमीन पर संघर्ष करते हैं.

नारों से गूंजा NSUI मुख्यालय

इसके साथ ही पायलट ने कहा कि विनोद जाखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय की सड़कों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो संघर्ष किया उसी का ये फल है कि राहुल गांधी ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं, पायलट के भाषण के दौरान सचिन पायलट, विनोद जाखड़, 'छात्र शक्ति जिंदाबाद' के नारों से पूरा NSUI मुख्यालय गूंजा.

सांसद संजना जाटव ने किया तिलक

इस दौरान भरतपुर की युवा सांसद और विनोद जाखड़ को सांसद संजना जाटव ने तिलक किया और रक्षा सूत्र बांधा.

इसके साथ ही संजना जाटव ने विनोद जाखड़ को दही-चूरमा खिलाया और जीत का आशीर्वाद दिया. इसके बाग पदभार ग्रहण के लिए रवाना किया. भाई-बहन की ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.

इसके बाद पदभार ग्रहण करने के बाद विनोद जाखड़ ने कहा कि वे एक किसान परिवार से हैं, जिनका लक्ष्य कैंपस से लेकर सड़क तक छात्रों की आवाज को बुलंद करना है.

बता दें कि विनोद जाखड़ कांग्रेस के युवा नेता हैं, जो अपने छात्र जीवन से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए विनोद जाखड़ यहां के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं.

