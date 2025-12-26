Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Politics: जयपुर में NSUI का 'अरावली बचाओ' पैदल मार्च, सचिन पायलट ने संबोधित किया, युवाओं का जोश हाई

Rajasthan Politics: जयपुर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) राजस्थान ने 'अरावली बचाओ-भविष्य बचाओ' अभियान के तहत बड़ा पैदल मार्च निकाला. मार्च का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण था.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 26, 2025, 01:05 PM IST | Updated: Dec 26, 2025, 01:05 PM IST

Trending Photos

31 दिसंबर से पहले PAN–आधार लिंक नहीं कराया तो नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, जानिए क्या होंगे नुकसान
7 Photos
Pan-Aadhar Card Link

31 दिसंबर से पहले PAN–आधार लिंक नहीं कराया तो नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, जानिए क्या होंगे नुकसान

दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं और ट्रेन है फुल ? जानें क्या हैं आपके पास बेहतरीन विकल्प
9 Photos
Do You Know:

दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं और ट्रेन है फुल ? जानें क्या हैं आपके पास बेहतरीन विकल्प

वीर बाल दिवस पर BJP का भव्य आयोजन, पीली पगड़ी में नजर आए CM भजनलाल, देखिए तस्वीरें
6 Photos
Jaipur news

वीर बाल दिवस पर BJP का भव्य आयोजन, पीली पगड़ी में नजर आए CM भजनलाल, देखिए तस्वीरें

चौमूं विवाद: 45 साल से सड़क किनारे रखे हुए थे पत्थर, ट्रैफिक सुधार की उठी बात तो हो गया पथराव, 50 से ज्यादा डिटेन
6 Photos
Jaipur news

चौमूं विवाद: 45 साल से सड़क किनारे रखे हुए थे पत्थर, ट्रैफिक सुधार की उठी बात तो हो गया पथराव, 50 से ज्यादा डिटेन

Rajasthan Politics: जयपुर में NSUI का 'अरावली बचाओ' पैदल मार्च, सचिन पायलट ने संबोधित किया, युवाओं का जोश हाई

Rajasthan News: नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) राजस्थान ने आज जयपुर में 'अरावली बचाओ-भविष्य बचाओ' अभियान के तहत बड़ा पैदल मार्च निकाला. मार्च का मुख्य मकसद अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण था. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मार्च को संबोधित किया. मार्च जालूपुरा थाने के सामने से शुरू होकर जयपुर कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुआ.

युवाओं का उत्साह, पायलट की शर्ट में नजर आए

मार्च में युवाओं का खासा जोश दिखा. जयपुर जिले के चाकसू से 200 से ज्यादा युवा पैदल चलकर शामिल हुए. सभी ने सचिन पायलट और अरावली की तस्वीर वाली विशेष शर्ट पहन रखी थी. सैकड़ों कार्यकर्ता "अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ" के नारे लगाते चल रहे थे. हाथों में बैनर और पोस्टर थे. सचिन पायलट ने संबोधन में अरावली की जीवनरेखा होने की बात दोहराई और कहा कि इसे बचाना हर राजस्थानी का कर्तव्य है. उन्होंने युवाओं से मुहिम में सक्रिय रहने की अपील की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अरावली संरक्षण की मुहिम क्यों जरूरी?

यह मार्च अरावली बचाने की बड़ी मुहिम का हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली की नई परिभाषा मंजूर की, जिसमें सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 रिपोर्ट के अनुसार, अरावली की करीब 12 हजार पहाड़ियों में सिर्फ 8 प्रतिशत ही 100 मीटर से ऊंची हैं. इससे बाकी पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी और खनन का खतरा बढ़ेगा.

कांग्रेस इसे पर्यावरण के लिए बड़ा संकट बता रही है. सचिन पायलट ने संबोधन में कहा कि अरावली पानी रिचार्ज करती है, रेगिस्तान रोकती है और उत्तर भारत की जलवायु संतुलित रखती है. खनन से यह सब खतरे में पड़ जाएगा. NSUI ने युवाओं को जोड़कर मुहिम को नई ताकत दी है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरावली राजस्थान की जीवनरेखा है और इसे बचाना हर नागरिक का फर्ज है.

मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा. पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था. यह मार्च अरावली संरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला साबित हुआ. कांग्रेस की मुहिम जारी है और आने वाले दिनों में और प्रदर्शन होने की संभावना है. युवा पीढ़ी इस मुद्दे पर सक्रिय हो रही है, जो सकारात्मक संकेत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news