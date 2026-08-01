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जयपुर में छात्रसंघ चुनाव पर NSUI का आंदोलन खत्म, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

Rajasthan NSUI Protest: जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर NSUI का करीब 40 घंटे तक चला आंदोलन शुक्रवार देर रात समाप्त हो गया. पानी की टंकी पर चढ़े छात्र नेताओं ने प्रशासन से सहमति बनने और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अपील के बाद नीचे उतरने का फैसला किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published:Aug 01, 2026, 09:42 AM IST | Updated:Aug 01, 2026, 09:42 AM IST
जयपुर में छात्रसंघ चुनाव पर NSUI का आंदोलन खत्म, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम
Image Credit: Rajasthan NSUI Protest

Rajasthan NSUI Protest: राजस्थान के जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर चला प्रदर्शन देर रात खत्म हो गया. पानी की टंकी पर चढ़े NSUI छात्र नेताओं से प्रशासन की सहमति बनी. जिसके बाद छात्रों को सुरक्षित नीचे उतारा गया. टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है. विधानसभा में भी यह मामला विधायक उठा चुके हैं. केस नहीं लगने और डिप्टी सीएम व सीएम से मुलाकात का हमसे वादा किया है.

NSUI छात्र नेताओं का आंदोलन समाप्त

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जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा NSUI आंदोलन शुक्रवार देर रात खत्म हो गया. करीब 40 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़े आंदोलनकारी छात्रों से वार्ता के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, MLA रफीक खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. जनप्रतिनिधियों ने छात्रों से बातचीत की और सरकार के साथ हुई सहमति की जानकारी देते हुए आंदोलन समाप्त करने की अपील की. टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है.

विधानसभा में भी यह मामला विधायक उठा चुके हैं. केस नहीं लगने और डिप्टी सीएम व सीएम से मुलाकात का हमसे वादा किया है. इस पूरे मामले पर छात्र नेता विजयपाल कुड़ी ने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति बनने और उनके नेता टीकाराम जूली की अपील पर वो नीचे उतरे हैं. लेकिन अगर 7 दिन में कोई उचित फैसला नहीं लिया जाता है, तो फिर आंदोलन करेंगे.

4 साल से चुनाव नहीं होने पर नाराजगी

यह आंदोलन छात्रसंघ चुनाव लंबे समय से नहीं होने को लेकर शुरू किया गया. प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि पिछले चार सालों से प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं. इससे छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहा है. छात्रसंघ चुनाव युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सबसे बड़ा मंच होता है.

शुरू किया आमरण अनशन

प्रदर्शन कर रहे NSUI छात्रों ने पहले सरकार को बातचीत के लिए समय दिया था. उनका कहना था कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे. तय समय पूरा होने के बाद तीनों छात्रों ने टंकी पर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया. उनका कहना था कि वे छात्रसंघ चुनाव बहाल कराकर ही आंदोलन खत्म करेंगे.

पहले भी टंकी पर चढ़कर शुरू किया था आंदोलन

इस पूरे आंदोलन की शुरुआत गुरुवार को हुई थी, जब राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े एनएसयूआई के तीन छात्र नेता गांधी नगर रेलवे स्टेशन परिसर में बनी ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए. उन्होंने छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन शुरू किया था. टंकी पर चढ़े छात्रों ने पोस्टर दिखाकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए थे.

आंदोलन पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर

आंदोलन को देखते हुए मौके पर पुलिस, प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार तैनात रहीं. सुरक्षा के लिए टंकी के नीचे जाल लगाया गया और पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी. वहीं टोंक रोड पर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर लिया. फिलहाल छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार की ओर से किसी ठोस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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