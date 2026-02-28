विनोद जाखड़ आज संभालेंगे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार, दिल्ली में होगा भव्य समारोह

Vinod Jhakar NSUI President: भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ आज दिल्ली में पदभार ग्रहण करेंगे. यह आयोजन एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यालय में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है, जहां देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता और युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे. विनोद जाखड़, जो राजस्थान से हैं, को हाल ही में NUSI का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है. उनका पदभार ग्रहण संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह युवा नेतृत्व के नए दौर की शुरुआत है. समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति भी अपेक्षित है, जो एनएसयूआई की युवा शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में चर्चा करेंगे.

कार्यक्रम का महत्व और फोकस क्षेत्र

एनएसयूआई के सूत्रों के अनुसार, आज का समारोह केवल औपचारिक पदभार ग्रहण तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें छात्रों के प्रमुख मुद्दों जैसे शिक्षा नीति में सुधार, रोजगार के अवसर, छात्रवृत्ति, कैंपस सुरक्षा और युवा सशक्तिकरण पर गहन चर्चा होगी. विभिन्न सत्रों के माध्यम से संगठन की भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श होगा. विनोद जाखड़ ने कहा है कि वे एनएसयूआई को और अधिक सक्रिय, जन-उन्मुख और संघर्षशील बनाएंगे. छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने के साथ ही संगठन को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और गहराई से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.



देशभर से उत्साह और राजस्थान का विशेष योगदान

देश के कोने-कोने से एनएसयूआई कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं. विशेष रूप से राजस्थान से बड़ी संख्या में नेता और युवा कार्यकर्ता इस समारोह में भाग लेंगे. जाखड़ का गृह राज्य होने के कारण राजस्थानी कार्यकर्ताओं में अतिरिक्त उत्साह देखा जा रहा है. यह आयोजन एनएसयूआई की एकजुटता, युवा ऊर्जा और कांग्रेस के छात्र विंग की ताकत का प्रतीक बनेगा. कार्यकर्ताओं का कहना है कि विनोद जाखड़ जैसे युवा और ऊर्जावान नेता संगठन को नई दिशा देंगे और छात्र राजनीति में नई लहर लाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



युवा नेतृत्व का नया दौर

यह पदभार ग्रहण एनएसयूआई के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा. विनोद जाखड़ युवा नेतृत्व के रूप में छात्र राजनीति में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लाने का वादा कर रहे हैं. आज सुबह से शुरू होने वाले इस समारोह के माध्यम से एनएसयूआई छात्रों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने की कोशिश करेगी. कांग्रेस पार्टी के युवा विंग के रूप में एनएसयूआई इस आयोजन से न केवल संगठनात्मक एकता दिखाएगा, बल्कि आने वाले दिनों में छात्र आंदोलनों और मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी भी करेगा.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-