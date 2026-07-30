/छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े NSUI के छात्र, गांधी नगर में हाईवोल्टेज ड्रामा

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Jaipur News: राजधानी जयपुर के गांधी नगर क्षेत्र में बुधवार को छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान NSUI के कई कार्यकर्ता गांधी नगर स्थित पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने से छात्रों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है.
प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज का भी विरोध जताया. उनका कहना था कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची तथा टंकी पर चढ़े कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया.
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