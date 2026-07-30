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छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े NSUI के छात्र, गांधी नगर में हाईवोल्टेज ड्रामा

NSUI Protest: जयपुर के गांधी नगर में NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का भी विरोध जताया. विजय पाल कुड़ी, वियोना जाट और कोसेन खान समेत कई छात्र नेताओं ने सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Deepak Goyal
Published:Jul 30, 2026, 09:00 AM IST | Updated:Jul 30, 2026, 09:00 AM IST
छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े NSUI के छात्र, गांधी नगर में हाईवोल्टेज ड्रामा
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजधानी जयपुर के गांधी नगर क्षेत्र में बुधवार को छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान NSUI के कई कार्यकर्ता गांधी नगर स्थित पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने से छात्रों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है.

प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज का भी विरोध जताया. उनका कहना था कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची तथा टंकी पर चढ़े कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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