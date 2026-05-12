/NTA के फैसले पर राजस्थान के छात्रों का छलका दर्द, बोले-अब तो हर बार का हो गया है

NTA Cancelled NEET UG Paper : पहले समझिएं NEET क्यों जरूरी है ? भारत में मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए एक मात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा NEET है. MBBS और BDS या फिर आयुष (BAMS, BHMS) जैसे कोर्सेज में प्रवेश इसी परीक्षा के जरिए होता है. यानि की डॉक्टर बनने के लिए ये परीक्षा पास करना जरूरी है. यहां आपको बता दें की पहले अलग-अलग, राज्य अलग-अलग परीक्षा लिया करते थे, लेकिन फिर पूरे देश में एक ही मेरिट लिस्ट बनने लगी. ऐसे में इस परीक्षा की जटिलता को समझा जा सकता है.नीट परीक्षा रद्द होने से राजस्थान के 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को भी अब दुबारा परीक्षा देनी है.

अब तो हर बार का हो गया है, बार-बार एग्जाम करा रहे

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NEET परीक्षा के रद्द होने के बाद जयपुर कोटा के युवा परेशान दिखे- कुछ बोल रहे थे, की हमें कितना प्रेशर झेलना पड़ता है. बार-बार पेपर दो. अब तो हर बार का हो गया है. बार-बार एग्जाम करा रहे हैं. सभी NTA पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे. कुछ का कहना था कि हमारा पूरा साल खराब हो जाता है, ऐसा ही होता रहेगा तो हम क्या करेंगे ? आगे अच्छे तरीके से पेपर हो बस ये ही चाहते हैं. हांलाकि कुछ बच्चों कहना था कि पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द ना करना अनफेयर होता. इतनी मेहनत की लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे साथ तो गलत हुआ है. पूरे साल मेहनत की थी. NTA अब अगला पेपर ठीक से करा ले.

परीक्षा रद्द करना जरूरी वरना कचरा सिस्टम में आ जाता- किरोड़ी लाल मीणा

इसी मामले पर बोलते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नीट परीक्षा को रद्द करना जरूरी था, नहीं तो सिस्टम में कचरा आ जाता. फर्जी तरीके से पास लोग डॉक्टर बनते तो आम जनता की जान खतरे में पड़ती. मंत्री मीणा ने देश भर के नीट एग्जाम देने वालो युवाओं से अपील की - सरकार मेहनती अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है, धैर्य रखें, सरकार ईमानदार छात्रों को मौका देने के लिए बड़ा फैसला लिया है.

मामले में अब तक क्या हुआ ?

जहां एक तरफ शिक्षा मंत्रालय दिल्ली में बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें NTA अधिकारी मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ CBI की टीम जयपुर एसओजी मुख्यालय से पूरी डिटेल रिपोर्ट लेगी. डिटेन किए गये सभी लोगों को CBI अपने साथ लेकर जाएगी.



