Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /NTA के फैसले पर राजस्थान के छात्रों का छलका दर्द, बोले-अब तो हर बार का हो गया है

NTA के फैसले पर राजस्थान के छात्रों का छलका दर्द, बोले-अब तो हर बार का हो गया है

NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी गयी है. छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और फीस भी वापस मिलेगी. नई परीक्षा डेट और एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी भी हो होंगे. लेकिन इन सबके बीच जयपुर, कोटा के युवाओं दर्द कुछ यूं छलका…

Edited byZee Rajasthan Web TeamUpdated byPragati Pant
Published: May 12, 2026, 03:29 PM|Updated: May 12, 2026, 03:41 PM
NTA के फैसले पर राजस्थान के छात्रों का छलका दर्द, बोले-अब तो हर बार का हो गया है
Image Credit: NTA cancels NEET Rajasthan candidates express their pain

NTA Cancelled NEET UG Paper : पहले समझिएं NEET क्यों जरूरी है ? भारत में मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए एक मात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा NEET है. MBBS और BDS या फिर आयुष (BAMS, BHMS) जैसे कोर्सेज में प्रवेश इसी परीक्षा के जरिए होता है. यानि की डॉक्टर बनने के लिए ये परीक्षा पास करना जरूरी है. यहां आपको बता दें की पहले अलग-अलग, राज्य अलग-अलग परीक्षा लिया करते थे, लेकिन फिर पूरे देश में एक ही मेरिट लिस्ट बनने लगी. ऐसे में इस परीक्षा की जटिलता को समझा जा सकता है.नीट परीक्षा रद्द होने से राजस्थान के 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को भी अब दुबारा परीक्षा देनी है.

अब तो हर बार का हो गया है, बार-बार एग्जाम करा रहे

Add Zee News as a Preferred Source

NEET परीक्षा के रद्द होने के बाद जयपुर कोटा के युवा परेशान दिखे- कुछ बोल रहे थे, की हमें कितना प्रेशर झेलना पड़ता है. बार-बार पेपर दो. अब तो हर बार का हो गया है. बार-बार एग्जाम करा रहे हैं. सभी NTA पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे. कुछ का कहना था कि हमारा पूरा साल खराब हो जाता है, ऐसा ही होता रहेगा तो हम क्या करेंगे ? आगे अच्छे तरीके से पेपर हो बस ये ही चाहते हैं. हांलाकि कुछ बच्चों कहना था कि पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द ना करना अनफेयर होता. इतनी मेहनत की लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे साथ तो गलत हुआ है. पूरे साल मेहनत की थी. NTA अब अगला पेपर ठीक से करा ले.

परीक्षा रद्द करना जरूरी वरना कचरा सिस्टम में आ जाता- किरोड़ी लाल मीणा

इसी मामले पर बोलते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नीट परीक्षा को रद्द करना जरूरी था, नहीं तो सिस्टम में कचरा आ जाता. फर्जी तरीके से पास लोग डॉक्टर बनते तो आम जनता की जान खतरे में पड़ती. मंत्री मीणा ने देश भर के नीट एग्जाम देने वालो युवाओं से अपील की - सरकार मेहनती अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है, धैर्य रखें, सरकार ईमानदार छात्रों को मौका देने के लिए बड़ा फैसला लिया है.

मामले में अब तक क्या हुआ ?

जहां एक तरफ शिक्षा मंत्रालय दिल्ली में बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें NTA अधिकारी मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ CBI की टीम जयपुर एसओजी मुख्यालय से पूरी डिटेल रिपोर्ट लेगी. डिटेन किए गये सभी लोगों को CBI अपने साथ लेकर जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Barmer Weather Update: भीषण गर्मी से तप रहा राजस्थान, बाड़मेर में पारा पहुंचा 47.3°C, जानें टॉप सबसे गर्म शहर

ट्रेंडिंग न्यूज़

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में प्रॉपर्टी का नया झटका, फिर से बढ़ सकते हैं घरों के दाम! जानें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया तगड़ा अपडेट, जानें आज के ताजा रेट?

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

कब दोबारा होगी NEET 2026 ? सिर्फ राजस्थान नहीं दूसरे राज्यों से भी जुड़े पेपर लीक के तार !

राजस्थान के गांवों में पहुंचेगा बैंक, मिलेंगे माइक्रो ATM, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा

23वीं किस्त से पहले बड़ा झटका! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, तुरंत ऐसे करें चेक

राजस्थान में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, जानिए जयपुर से उदयपुर तक अलग-अलग शहरों में कहां कितना है दाम?

Rajasthan News: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, 32 विषयों के लिए 3,540 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

NEET परीक्षा रद्द, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम, 13 से ज्यादा डिटेन, केरल तक है कनेक्शन

सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Barmer Weather Update: भीषण गर्मी से तप रहा राजस्थान, बाड़मेर में पारा पहुंचा 47.3°C, जानें टॉप सबसे गर्म शहर

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

Rajasthan News: टिटहरी के दिखे चार अंडे … किसान बोले-इस बार बारिश हो सकती है बंपर!

NEET 2026 छात्रों को बड़ा झटका! NTA ने परीक्षा रद्द कर सौंपी CBI जांच

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, हीटवेव के बीच 3 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

सोने की चमक हुई फीकी, चांदी ने पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

किसानों की बल्ले-बल्ले! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 जून तक माफ होगा खेती के कर्ज का पूरा ब्याज!

BCR चुनाव की काउंटिंग हुई शुरू, यह काम करने वाली बनी पहली काउंसिल!

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वह मंदिर, जहां अकाल में देवी ने भक्तों की भूख मिटाने के लिए लिया था अवतार!

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, तेज आंधी-धूलभरी हवाएं और बारिश का अलर्ट!

Rajasthan News: कोटा NMCH कांड के बाद सरकार सख्त, प्रोटोकॉल टूटा तो नपेंगे अधीक्षक

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Tags:
jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?

CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?

Rajasthan news
2

LPG सब्सिडी को लेकर बड़ा एक्शन, 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों पर गिरेगी गाज!

Rajasthan news
3

राजस्थान SI भर्ती 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर, 20 सितंबर को होगी दोबारा परीक्षा

Rajasthan news
4

Rajasthan News: राजस्थानी भाषा को मिला संवैधानिक समर्थन, SC ने सरकार को दिया बड़ा आदेश

jaipur news
5

NTA के फैसले पर राजस्थान के छात्रों का छलका दर्द, बोले-अब तो हर बार का हो गया है

jaipur news