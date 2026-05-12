Neet 2026 Exam Cancelled: नीट परीक्षा (NEET UG) 2026 में पेपर लीक की गंभीर आशंकाओं के बीच राजस्थान एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जांच कर रही टीम ने देहरादून से राजेश नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसे डालनवाला कोतवाली में आमद कराने के बाद राजस्थान लाया गया है.

आशंका जताई जा रही है कि राजस्थान के सीकर और झुंझुनूं सहित कई क्षेत्रों में पेपर लीक हुआ है. चर्चा है कि 300 सवालों वाला एक संदिग्ध गेस पेपर मिला था, जिसके कई सवाल असली परीक्षा से हूबहू मिल रहे हैं. हिरासत में लिया गया युवक राजेश राजस्थान से देहरादून घूमने गया था.

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कहां तक हैं लीक कनेक्शन

नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के मामले में पेपर लीक का एक बड़ा और अंतरराज्यीय कनेक्शन सामने आया है, जिसमें केरल, नासिक, जयपुर, हरियाणा, देहरादून और राजस्थान के कई इलाके शामिल बताए जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, पेपर नासिक से गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास पहुंचा, जहां से इसे जयपुर के जमवारामगढ़ और फिर मुख्य जयपुर शहर भेजा गया. जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि यह लीक नेटवर्क सीकर, बिहार और जम्मू-कश्मीर तक फैला हुआ था.

13 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया

NEET पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी की जांच लगातार तेज होती जा रही है. जयपुर के मनीष नाम के व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे नेटवर्क में उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है. वहीं मामले में पूरे राजस्थान से 13 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है.

कैंडीडेट्स का फूटा गुस्सा

नीट परीक्षा रद्द होने से राजस्थान के 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है. इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को डिटेन किया जा चुका है. पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यह बड़ा फैसला लिया है. वहीं, पेपर रद्द होने के बाद स्टूडेंडट्स का एनटीए पर गुस्सा फूट पड़ा है. उनका कहना है कि हमें कितना प्रेशर झेलना पड़ता है, बार बार पेपर दो, हर बार का हो गया है..बार बार एग्जाम करा रहे हैं. हमारा पूरा साल खराब हो जाता है, ऐसा ही होता रहेगा तो हम क्या करेंगे. अच्छे तरीके से पेपर हो, बस ये ही चाहते हैं.

NTA ने लिया पेपर रद्द का बड़ा फैसला

दरएसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 10 मई 2026 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के क्रम में बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई 2026 को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है. एजेंसी ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया है और अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. नई परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द आधिकारिक माध्यमों से की जाएगी. बता दें कि राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था.

क्यों रद्द की गई परीक्षा

NTA के अनुसार, 8 मई 2026 को मामले को केंद्रीय एजेंसियों के पास स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया था. इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को बरकरार नहीं रखा जा सकता. एजेंसी ने कहा कि पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय आवश्यक हो गया था.

केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई जांच

केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का भी फैसला किया है. NTA ने कहा है कि वह जांच एजेंसी को सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी.

एजेंसी ने माना कि परीक्षा दोबारा कराने से छात्रों और उनके परिवारों को असुविधा होगी, लेकिन छात्रों के भरोसे और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की साख को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था. NTA ने कहा कि यदि परीक्षा को यथावत रहने दिया जाता तो इससे व्यवस्था पर अधिक गंभीर और दीर्घकालिक असर पड़ता.



NTA ने स्पष्ट किया कि मई 2026 सत्र में किए गए रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवारों का डाटा और चुने गए परीक्षा केंद्र दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा में मान्य रहेंगे. छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जाएगा. इसके अलावा पहले जमा की गई फीस भी छात्रों को वापस की जाएगी. पुनर्परीक्षा NTA अपने आंतरिक संसाधनों से आयोजित करेगी.



एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से सावधान रहें.