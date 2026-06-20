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NEET UG री-एग्जाम में NTA की तीखी नजर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर घड़ियों तक, बड़े बदलाव

NEET UG री-एग्जाम से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने देशभर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल शुरू की है. सुबह 10 बजे से चल रही इस प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा संचालन और तकनीकी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है.

Edited byAnsh RajReported byPreeti tanwar
Published: Jun 20, 2026, 12:23 PM|Updated: Jun 20, 2026, 12:23 PM
NEET UG री-एग्जाम में NTA की तीखी नजर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर घड़ियों तक, बड़े बदलाव
Image Credit: AI Generated

NEET UG Re-Exam: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET UG री-एग्जाम से पहले देशभर के परीक्षा केंद्रों पर व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल शुरू की है. शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत परीक्षा केंद्रों की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है. उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या सामने न आए.

जयपुर सहित देशभर में NEET UG री-एग्जाम से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने मॉक ड्रिल शुरू की है. सुबह 10 बजे से परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों की जांच की जा रही है. सभी वीक्षकों की बैठक लेकर उन्हें नई गाइडलाइंस की जानकारी दी जा रही है. इस बार NTA ने परीक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं, जिनमें सभी परीक्षा कक्षों में NTA द्वारा भेजी गई घड़ियां लगाना और नए CCTV कैमरे स्थापित करना शामिल है. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और परीक्षा संचालन की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जा रही है. कल होने वाले NEET UG री-एग्जाम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

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परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों की हो रही समीक्षा
मॉक ड्रिल के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित रख-रखाव, परीक्षा संचालन की प्रक्रिया और निगरानी तंत्र की विस्तार से जांच की जा रही है. अधिकारियों द्वारा प्रत्येक केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है. साथ ही केंद्रों पर मौजूद स्टाफ को आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं.


वीक्षकों की बैठक, नई गाइडलाइंस की जानकारी
NTA द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों और परीक्षा कर्मियों की बैठक आयोजित की जा रही है. इन बैठकों में परीक्षा संचालन से जुड़ी नई गाइडलाइंस, सुरक्षा प्रोटोकॉल और उम्मीदवारों के प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्ति तक की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.


इस बार किए गए कई महत्वपूर्ण बदलाव
NEET UG री-एग्जाम के लिए NTA ने इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. सभी परीक्षा कक्षों में समय की एकरूपता बनाए रखने के लिए NTA द्वारा भेजी गई विशेष घड़ियां लगाई जा रही हैं. घड़ियों के साथ उनकी फिक्सिंग के लिए आवश्यक सामग्री भी केंद्रों तक पहुंचाई जा चुकी है. इससे परीक्षार्थियों और निरीक्षकों को एक समान समय उपलब्ध होगा.


नए कैमरों से होगी कड़ी निगरानी
परीक्षा की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सभी केंद्रों पर नए CCTV कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं. इन कैमरों के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी. इसके अलावा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और परीक्षा सामग्री के रखरखाव की भी विशेष समीक्षा की जा रही है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे.


अंतिम चरण में पहुंचीं तैयारियां
कल आयोजित होने वाले NEET UG री-एग्जाम को लेकर NTA पूरी तरह सतर्क है. मॉक ड्रिल के जरिए सभी व्यवस्थाओं की अंतिम जांच की जा रही है और परीक्षा केंद्रों को तैयार किया जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि इन तैयारियों से परीक्षा का संचालन अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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