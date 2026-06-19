/RE-NEET UG 2026 से पहले बड़ा अपडेट, पुराने एडमिट कार्ड पर NTA का अहम फैसला, परीक्षा से पहले जरूरी खबर, नहीं तो हो सकती है परेशानी

NEET UG Re-Exam: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून को आयोजित होने वाले NEET UG री-एग्जाम को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी ने अभ्यर्थियों के लिए विशेष ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

ड्रेस कोड को लेकर नई एडवाइजरी

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NTA द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार अभ्यर्थियों को हल्के रंग के, आरामदायक और आधी बाजू वाले कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए. बड़े बटन, जिप, धातु से बने आभूषण या अन्य भारी एक्सेसरीज पहनने से बचने की सलाह दी गई है. एजेंसी का कहना है कि इससे सुरक्षा जांच प्रक्रिया तेज और सुचारू रूप से पूरी की जा सकेगी.



इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध

परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी. स्मार्ट वॉच, डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसे उपकरण पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ परीक्षा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.



स्लीपर और साधारण सैंडल पहनने की सलाह

NTA ने उम्मीदवारों को जूतों की बजाय साधारण स्लीपर या सैंडल पहनकर आने की सलाह दी है. इससे सुरक्षा जांच के दौरान होने वाली असुविधा कम होगी और प्रवेश प्रक्रिया में तेजी आएगी. एजेंसी ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें ताकि जांच प्रक्रिया के कारण किसी प्रकार की देरी न हो.



एडमिट कार्ड और पहचान पत्र रखना अनिवार्य

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. NTA ने सलाह दी है कि एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच का उपयोग किया जा सकता है. बिना आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.



धार्मिक पोशाक पहनने वालों की होगी अतिरिक्त जांच

जो अभ्यर्थी धार्मिक चिह्न, विशेष धार्मिक पोशाक या अन्य आवश्यक धार्मिक वस्तुओं के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे, उनकी अतिरिक्त जांच की जाएगी. ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में कुछ समय पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि जांच प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और परीक्षा शुरू होने में कोई बाधा न आए.



केवल आधिकारिक जानकारी पर करें भरोसा

NTA ने सभी उम्मीदवारों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी सूचना के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक नोटिस पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया या अन्य अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास न करने की सलाह दी गई है. एजेंसी का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और उम्मीदवारों को नियमों का पालन करते हुए परीक्षा में शामिल होना चाहिए.

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