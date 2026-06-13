Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /संविदा नर्सिंगकर्मी सुसाइड केस में नया विवाद, यूनियन बोली- हमारी सहमति के बिना हुआ समझौता, पुलिस-प्रशासन पर जबरन का आरोप!

संविदा नर्सिंगकर्मी सुसाइड केस में नया विवाद, यूनियन बोली- हमारी सहमति के बिना हुआ समझौता, पुलिस-प्रशासन पर जबरन का आरोप!

Contract Nursing Staff Suicide: संविदा नर्सिंगकर्मी की आत्महत्या के मामले को लेकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में नर्सिंगकर्मियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. शनिवार को गेट नंबर-3 पर आयोजित आक्रोश सभा में नर्सिंगकर्मियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 13, 2026, 01:19 PM|Updated: Jun 13, 2026, 01:19 PM
संविदा नर्सिंगकर्मी सुसाइड केस में नया विवाद, यूनियन बोली- हमारी सहमति के बिना हुआ समझौता, पुलिस-प्रशासन पर जबरन का आरोप!
Image Credit: Contract Nursing Staff Suicide

Rajasthan News: जयपुर में संविदा नर्सिंगकर्मी की आत्महत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. मृतक नर्सिंगकर्मी को न्याय दिलाने और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा नर्सिंगकर्मियों ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर-3 पर आक्रोश सभा आयोजित की. सभा में बड़ी संख्या में नर्सिंगकर्मी शामिल हुए और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई.


गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात मृतक के परिजनों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच कई मांगों पर सहमति बनने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था. सहमति के अनुसार राज्य सरकार की ओर से मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की ओर से भी 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की गई. इसके अलावा चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सहयोग राशि एकत्रित कर मृतक के परिजनों को देने की बात भी कही गई.

Add Zee News as a Preferred Source


समझौते के तहत मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी सहमति बनी थी. वहीं मृतक की पत्नी को संविदा आधार पर नौकरी देने और पूर्व में हटाए गए अन्य संविदा नर्सिंगकर्मियों को पुनः बहाल करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक सहमति बनने की जानकारी सामने आई थी.


हालांकि, शनिवार को नर्सिंगकर्मियों ने इन सहमतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. आक्रोश सभा में मौजूद नर्सिंगकर्मियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा जिस समझौते की बात कही जा रही है, वह वास्तविक नहीं है. उनका आरोप है कि शुक्रवार को नर्सिंग यूनियन के पदाधिकारियों के साथ कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई थी और उनकी सहमति के बिना ही समझौते की घोषणा कर दी गई.


नर्सिंगकर्मियों ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जबरन सहमति का माहौल तैयार किया तथा आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मूल मांगों पर अब तक स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है और जब तक उन्हें लिखित आश्वासन एवं ठोस निर्णय नहीं मिलते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. इस मामले को लेकर नर्सिंगकर्मियों में भारी रोष व्याप्त है और आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.

SMS अस्पताल में संविदा नर्सिंग कर्मी दीपक सुसाइड मामले को लेकर नर्सिंग कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है. गेट नंबर-3 पर आक्रोश सभा कर कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. इसके बाद पैदल मार्च करते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंचे.

नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि देर रात प्रशासन के साथ हुई वार्ता में मांगों को लेकर केवल मौखिक सहमति दी गई, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया. कर्मचारियों का कहना है कि हटाए गए संविदा कर्मियों को अभी तक सेवा में वापस नहीं लिया गया है.

आरोप है कि प्रशासन की ओर से नई पोस्ट जनरेट करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बहाली को लेकर कोई ठोस आदेश नहीं मिला. नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि जब तक लिखित आश्वासन और मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा. कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि कल महिला चिकित्सालय में भी धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

चिलचिलाती गर्मी में पिएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक, शरीर में दिन भर रहेगा ठंडक का एहसास!

Rajasthan News: नहीं रही राजस्थान की शान मांड गायिका गवरी देवी, 98 की उम्र में छोड़ी दुनिया, जानें सफर

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

19 दिन में 2.28 करोड़ का खेल! बीकानेर पुलिस ने दबोचा साइबर ठगी गैंग का बड़ा खिलाड़ी

दीपक सुसाइड केस में बड़ा मोड़! प्रशासन ने मानी कई मांगें, आंदोलन खत्म होने के आसार

राजस्थान का ये इलाका बना जन्नत! पहली बारिश के बाद बूंदी की खूबसूरती ने जीता दिल

थानेदार ने मुझे कपड़े उतरवाकर पीटा! मोबाइल के साथ चांदी का कड़ा उतरवाया, युवक ने SHO पर लगाया थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

SMS संविदाकर्मी मौत मामला: घर का इकलौता कमाने वाला था दीपक, पीछे रह गई प्रेग्नेंट पत्नी और 3 साल का बच्चा

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

'भारत भाग्य विधाता' के ग्रैंड प्रीमियर के लिए जोधपुर पहुंची कंगना रनौत के लुक्स ने जीता दिल

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

Rajasthan News: जयपुर में हथियारबंद बदमाशों की दस्तक, CCTV में कैद ‘कच्छा-बनियान गिरोह’ जैसे चोर, इलाके में दहशत

Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

गले से मंगलसूत्र तोड़कर भागीं महिलाएं, पीड़िता ने पीछा कर दो को दबोचा

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

भीगता रहेगा राजस्थान, मौसम ने बदला अपना मिजाज! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में तूफान, तेजी के साथ इस रेट मिलेगा सोना-चांदी

Sikar: खाटूश्यामजी तोरणद्वार हमला मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी को भगाने-मुखबिरी करने वाला सहयोगी सुभाष बिदावत गिरफ्तार

संविदा नर्सिंगकर्मी सुसाइड केस में नया विवाद, यूनियन बोली- हमारी सहमति के बिना हुआ समझौता, पुलिस-प्रशासन पर जबरन का आरोप!

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

Rajasthan News: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग में CM भजनलाल शर्मा शामिल, नर्सिंग कर्मियों का किया सम्मान

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

दिनदहाड़े 53 लाख की चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी, उड़ गए बदमाशों के होश!

Rajasthan: PTI के 900 पदों पर आई बंपर भर्ती, जून के अंत तक शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, जानें जरूरी योग्यता और आयु सीमा

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर जानलेवा हमला, कांस्टेबल गंभीर घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा
Rajasthan Crime
2
Jaipur News
3
Kota News
4
Kota News
5
Rajasthan Crime