/संविदा नर्सिंगकर्मी सुसाइड केस में नया विवाद, यूनियन बोली- हमारी सहमति के बिना हुआ समझौता, पुलिस-प्रशासन पर जबरन का आरोप!

Rajasthan News: जयपुर में संविदा नर्सिंगकर्मी की आत्महत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. मृतक नर्सिंगकर्मी को न्याय दिलाने और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा नर्सिंगकर्मियों ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर-3 पर आक्रोश सभा आयोजित की. सभा में बड़ी संख्या में नर्सिंगकर्मी शामिल हुए और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई.



गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात मृतक के परिजनों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच कई मांगों पर सहमति बनने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था. सहमति के अनुसार राज्य सरकार की ओर से मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की ओर से भी 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की गई. इसके अलावा चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सहयोग राशि एकत्रित कर मृतक के परिजनों को देने की बात भी कही गई.

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समझौते के तहत मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी सहमति बनी थी. वहीं मृतक की पत्नी को संविदा आधार पर नौकरी देने और पूर्व में हटाए गए अन्य संविदा नर्सिंगकर्मियों को पुनः बहाल करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक सहमति बनने की जानकारी सामने आई थी.



हालांकि, शनिवार को नर्सिंगकर्मियों ने इन सहमतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. आक्रोश सभा में मौजूद नर्सिंगकर्मियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा जिस समझौते की बात कही जा रही है, वह वास्तविक नहीं है. उनका आरोप है कि शुक्रवार को नर्सिंग यूनियन के पदाधिकारियों के साथ कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई थी और उनकी सहमति के बिना ही समझौते की घोषणा कर दी गई.



नर्सिंगकर्मियों ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जबरन सहमति का माहौल तैयार किया तथा आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मूल मांगों पर अब तक स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है और जब तक उन्हें लिखित आश्वासन एवं ठोस निर्णय नहीं मिलते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. इस मामले को लेकर नर्सिंगकर्मियों में भारी रोष व्याप्त है और आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.

SMS अस्पताल में संविदा नर्सिंग कर्मी दीपक सुसाइड मामले को लेकर नर्सिंग कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है. गेट नंबर-3 पर आक्रोश सभा कर कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. इसके बाद पैदल मार्च करते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंचे.

नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि देर रात प्रशासन के साथ हुई वार्ता में मांगों को लेकर केवल मौखिक सहमति दी गई, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया. कर्मचारियों का कहना है कि हटाए गए संविदा कर्मियों को अभी तक सेवा में वापस नहीं लिया गया है.

आरोप है कि प्रशासन की ओर से नई पोस्ट जनरेट करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बहाली को लेकर कोई ठोस आदेश नहीं मिला. नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि जब तक लिखित आश्वासन और मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा. कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि कल महिला चिकित्सालय में भी धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा.

