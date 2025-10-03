जयपुर सेटेलाइट अस्पताल में गंदगी पर विवाद, नर्सिंग स्टाफ का कार्य बहिष्कार

Jaipur News: जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एसआर गोयल सेटेलाइट अस्पताल सेठी कॉलोनी में सफाई व्यवस्था को लेकर उपजे विवाद के बाद नर्सिंग स्टाफ ने दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर भाजपा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एसआर गोयल सेटेलाइट अस्पताल सेठी कॉलोनी में सफाई व्यवस्था को लेकर उपजे विवाद के बाद नर्सिंग स्टाफ ने दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर भाजपा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए. नर्सिंग स्टाफ अस्पताल के मुख्य गेट पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक धरने पर बैठ गए हैं.
उपजे विवाद से अस्पताल की सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल परिसर में SMS सहित सेटेलाइट अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा भाजपा मुर्दाबाद के नारो से गूंज उठा. मामले की शुरुआत अस्पताल अधीक्षक डॉ. गोवर्धन मीणा के निरीक्षण के दौरान हुई.
जब अस्पताल परिसर में जगह-जगह गंदगी मिली और अधिकांश सफाईकर्मी अनुपस्थित पाए गए. अधीक्षक ने नोडल अधिकारी व नर्सिंग इंचार्ज राजेश यादव से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए, जिस पर राजेश यादव ने जवाबी आरोप लगाते हुए कहा कि अधीक्षक ने उनसे अभद्रता और मारपीट की.
उन्होंने प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन दो दिन बीतने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे नाराज होकर स्टाफ ने धरना शुरू कर दिया. वहीं अधीक्षक डॉ. मीणा ने मारपीट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में लगे CCTV कैमरे सबूत हैं.
यदि वीडियो में मारपीट दिखती है, तो वे स्वयं हटने को तैयार हैं और यदि नहीं दिखती तो राजेश यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अन्य अस्पतालों से आए नर्सिंगकर्मी यहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. विवाद के चलते अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं बाधित हैं और मरीजों को इलाज के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.
