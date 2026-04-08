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जयपुर के खातीपुरा समेत कई यार्डों में 20 नई पिट लाइनें बनाएगा NW Railway, रखरखाव इंफ्रास्ट्रक्चर का होने होने जा रहा विस्तार

Train maintenance: उत्तर-पश्चिम रेलवे अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेन रखरखाव पर विशेष ध्यान दे रहा है. वर्तमान में 22 पिट लाइनों के अलावा विभिन्न यार्डों में 20 नई रेल पिट लाइनें बनाई जा रही हैं, जिनमें जयपुर के खातीपुरा में 4 नई पिट लाइनें शामिल हैं.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByKashi Ram
Published:Apr 08, 2026, 08:07 AM IST | Updated:Apr 08, 2026, 08:07 AM IST

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जयपुर के खातीपुरा समेत कई यार्डों में 20 नई पिट लाइनें बनाएगा NW Railway, रखरखाव इंफ्रास्ट्रक्चर का होने होने जा रहा विस्तार

North Western Railway: उत्तर-पश्चिम रेलवे ट्रेनों के रखरखाव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और परिचालन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है. रेलवे ने इसे एक मिशन के रूप में लिया है.


रखरखाव इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए रखरखाव क्षमता में वृद्धि अत्यंत जरूरी है. इस दिशा में रेलवे व्यापक विस्तार योजना पर तेजी से काम कर रहा है.


वर्तमान में 22 पिट लाइनें उपलब्ध
वर्तमान में उत्तर-पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न यार्डों में ट्रेनों के प्राइमरी मेंटिनेंस के लिए कुल 22 रेल पिट लाइनें उपलब्ध हैं. पिट लाइनें ट्रेनों के समय पर रखरखाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं.

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20 नई पिट लाइनें निर्माणाधीन
रेलवे अब अपनी रखरखाव क्षमता और बढ़ाने जा रहा है. इसके तहत विभिन्न स्थानों पर 20 नई रेल पिट लाइनें बनाई जा रही हैं. इन नई लाइनों के निर्माण कार्य तेज गति से चल रहे हैं और प्रगति की उच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है.


जयपुर के खातीपुरा में 4 नई पिट लाइनें
इसी क्रम में जयपुर के खातीपुरा यार्ड में 4 नई पिट लाइनें बनाने का काम शुरू किया गया है. इन नई सुविधाओं के पूरा होने के बाद उत्तर-पश्चिम रेलवे की ट्रेन रखरखाव और परिचालन क्षमता में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है.

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