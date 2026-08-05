/राजस्थान में इन मुद्दों पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी BJP, मंत्री बोले- गांवों के साथ शहरों में भी कमल खिलेगा

Jaipur News: ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के साथ ही राजस्थान में पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है. चुनावी माहौल को देखते हुए भाजपा ने गांवों और शहरों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने जयपुर संभाग की बड़ी बैठक के साथ चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज कर दिया है.

गांव से शहर तक सत्ता दोहराने की तैयारी

भजनलाल सरकार के मंत्रियों का दावा है कि इस बार पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक भाजपा का प्रदर्शन मजबूत रहेगा. पार्टी का लक्ष्य प्रधान, जिला प्रमुख, सभापति और मेयर जैसे सभी प्रमुख पदों पर अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाना है. भाजपा संगठन चुनावी रणनीति को लेकर पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतर चुका है.

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सीएम के दौरे से कार्यकर्ताओं में बढ़ा उत्साह

भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार ग्रामीण दौरों से पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना है. गांवों में आम लोगों से संवाद और रात्रि विश्राम कार्यक्रमों ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है. पार्टी का दावा है कि इन कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है.

संगठन ने संभाली चुनावी कमान

भाजपा ने सभी संभागों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है. मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं.

इन मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी भाजपा

भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान कई विकास कार्यों और योजनाओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है. पार्टी का कहना है कि रामजल सेतु परियोजना के जरिए पूर्वी और मध्य राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा. वहीं यमुना जल समझौते को शेखावाटी क्षेत्र में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा. इसके अलावा सरकारी नौकरियों के मामले में मौजूदा सरकार को पूर्ववर्ती गहलोत सरकार से बेहतर बताते हुए युवाओं से समर्थन मांगा जाएगा. किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने, जयपुर मेट्रो फेज-2 और पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी के उद्घाटन जैसे विषय भी चुनावी एजेंडे का हिस्सा रहेंगे.

कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर भाजपा की नजर

भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की अंदरूनी बयानबाजी और गुटबाजी का उसे राजनीतिक फायदा मिल सकता है. गहलोत और डोटासरा के बीच हुई बयानबाजी के बाद बदले हालात को भाजपा अपने पक्ष में अवसर के रूप में देख रही है. इसी वजह से पार्टी के नेता चुनावी जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं.

चुनावी तस्वीर पूरी तरह तब साफ होगी, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंचेगा. फिलहाल दोनों प्रमुख दल अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता के मतदान से ही तय होगा.