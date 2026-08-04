/क्या OBC रिपोर्ट के बाद बजेगा चुनावी बिगुल? राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले बड़ा अपडेट

OBC Commission Rajasthan: राजस्थान में लंबे समय से जिस OBC सर्वे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, वह अब सरकार को सौंपी जा सकती है. सूत्रों के अनुसार, राजस्थान OBC आयोग बुधवार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी में है. यह रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया इसी के आधार पर तय होगी. सरकार पहली बार राज्य में OBC वर्ग से जुड़े विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक कर सकती है. ऐसे में रिपोर्ट को स्थानीय निकाय चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.



76 लाख परिवारों का सर्वे, दो भागों में होगी रिपोर्ट

जानकारी के अनुसार, OBC आयोग ने पूरे राजस्थान में करीब 76 लाख परिवारों का व्यापक सर्वे कराया. आयोग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट दो हिस्सों में सरकार को सौंपी जा सकती है. पहले भाग में OBC आबादी से जुड़े सांख्यिकीय आंकड़े होंगे, जबकि दूसरे भाग में सर्वे के दौरान लोगों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का संकलन शामिल रहेगा. इससे सरकार को आरक्षण, परिसीमन और चुनावी तैयारियों से जुड़े फैसले लेने में मदद मिलेगी.

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चुनाव को लेकर सरकार ने दिए स्पष्ट संकेत

कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने Zee Media से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने संकेत दिए कि आयोग की रिपोर्ट मिलते ही चुनाव संबंधी प्रक्रिया में तेजी आएगी. सरकार की कोशिश है कि संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निकाय और पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है और आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे.



आयोग अध्यक्ष जल्द सौंप सकते हैं रिपोर्ट

सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान OBC आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी जल्द मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग को रिपोर्ट सौंप सकते हैं. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसका अध्ययन करेगी और आवश्यकता पड़ने पर कैबिनेट स्तर पर भी चर्चा हो सकती है. इसके बाद चुनाव आयोग और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सकता है.



क्यों अहम है यह रिपोर्ट?

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव पिछले कुछ समय से OBC आरक्षण और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं के कारण चर्चा में रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने OBC आयोग से सर्वे कराने का फैसला लिया था. अब आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार के पास आरक्षण से जुड़े फैसलों के लिए आवश्यक आधार उपलब्ध होगा. यही वजह है कि इस रिपोर्ट को स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है.



आगे क्या होगा?

रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा. यदि सरकार रिपोर्ट को स्वीकार करती है, तो उसके आधार पर OBC आरक्षण की रूपरेखा तय की जाएगी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानीय निकाय चुनाव की तस्वीर जल्द साफ हो सकती है.

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