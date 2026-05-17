/पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को को लेकर जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, जानें किसको ठहराया जिम्मेदार?

Rajasthan Panchayar Chunav: राजस्थान में लंबित पंचायती राज और निकाय चुनावों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव करवाना उचित होगा.



मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दे कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिए बिना ही निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएं, तो भाजपा इसके लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी सरकार से बिना राजनीतिक आरक्षण के चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आग्रह कर सकते हैं. जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव करवाना सरकार का कार्य नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है.

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लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि निकाय और पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग आयोजित करता है. सरकार केवल चुनाव के लिए आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाती है. उन्होंने कहा कि संविधान में ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान है. वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश मामले में फैसला देते हुए कहा था कि यदि कोई राज्य ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देना चाहता है, तो पहले ओबीसी आयोग का गठन करना होगा. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण लागू किया जा सकता है. इसी कानूनी प्रक्रिया के चलते चुनावों में देरी हुई है.



मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2021, 2022 और 2023 में ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया, जबकि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद आयोग का गठन कर दिया है. उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसकी समीक्षा कर राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपेगी, ताकि उसी आधार पर ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिया जा सके. उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कानूनी रूप से चुनाव कराना संभव नहीं है. हालांकि उन्हें विश्वास है कि आयोग जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन इसकी कोई निश्चित समय-सीमा फिलहाल तय नहीं है.

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