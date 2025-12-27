राजस्थान ऊर्जा विभाग में डेपुटेशन का खेल, 5 साल की जगह 10 साल से जमे अधिकारी

Rajasthan News: अक्षय ऊर्जा में डेपुटेशन पर लगे अधिकारी अंगद का पैर जमाए हुए हैं. डेपुटेशन पर अधिकारी अपने मूल विभाग से अन्य विभाग में सीमित अवधि के लिए लगाए जाते हैं और सीमित अवधि आमतौर पर 3-5 साल तक की होती है. वेतन भत्ते और वापसी के नियम भी शामिल होते हैं, लेकिन अक्षय ऊर्जा में कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जिनको डेपुटेशन पर आए हुए 10 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है.

सरकारें बदलती रही लेकिन डेपुटेशन के हवाले से आए अधिकारी ठस से मस नहीं हुए और अब तो सूत्रों के हवाले से गजब का मामला सामने आया है कि डेपुटेशन पर आए अधिकारीयों में जिन अधिकारीयों को 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है उनको स्थाई करने के लिए नियम बनाने की भी फाइल लग चुकी है. सवाल ये है कि अपना मूल विभाग छोड़कर आए अधिकारी अपनी वापसी की बजाए पर्मानेंट हो सकते हैं.

राजस्थान सरकार के द्वारा राइजिंग राजस्थान करवाया गया जिसमें 80 प्रतिशत MOU ऊर्जा विभाग के हुए हैं. इन सब में कोई गफलत न हो सके इसको लेकर राजस्थान के नए मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की 2 बार शिरकत कर चुके हैं और बुधवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं.

नए मुख्य सचिव प्रत्येक गतिविधि की पर्शनल मॉनिटिरिंग कर रहें हैं. एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की निति पर कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर अधिकारियों की पसंदीदा फाइल्स चुनने की खबरें सामने आ जाती हैं. सरकार को अगर ऊर्जा विभाग में हुए MOU हों या विकास के कार्य अगर धरातल पर लाने हैं, तो इसके लिए अंदरूनी सफाई की आवश्यकता है.