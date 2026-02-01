होटल-ढाबा कारोबारियों को बड़ा झटका, तेल कंपनियों ने बढ़ाए गैस के दाम

LPG Cylinder Price Hike: तेल कंपनियों ने होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट कारोबारियों को झटका दे दिया है. 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं. आज से सिलेंडर की कीमत में 49 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी लागू हो गई है. अब कॉमर्शियल सिलेंडर 1719.50 रुपए से बढ़कर 1769.50 रुपए में मिलने लगा है.

यह लगातार दूसरा महीना है जब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं. इससे पहले जनवरी में तेल कंपनियों ने 111 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी, जिससे पहले से ही महंगाई से जूझ रहे कारोबारियों पर दबाव बढ़ गया था. राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत के मुताबिक तेल कंपनियों की ओर से जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार, यह बढ़ोतरी आज से पूरे राज्य में लागू हो गई है.

पिछले कुछ महीनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहा है. नवंबर में जहां 5 रुपए और दिसंबर में 10 रुपए की कटौती की गई थी. वहीं 2025 के जून में 69.50 रुपए मई में 19 रुपए और अप्रैल में 31.50 रुपए की राहत मिली थी. हालांकि आम घरेलू उपभोक्ताओं को राहत है.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह अभी भी 856.50 रुपए में ही मिलेगा. इसके अलावा राज्य सरकार बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रियायती दर पर सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है. कुल मिलाकर कॉमर्शियल गैस की महंगाई का असर सीधे होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जिसका बोझ आखिरकार ग्राहकों की जेब तक पहुंच सकता.

