राजस्थान के बाद इस राज्य ने भी लागू की पुरानी पेंशन योजना, अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी बधाई

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन लागू (Old Pension Scheme) करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फ़ैसले का अनुसरण अब देश भर में होने लगा है. अन्य राज्यों की सरकारें भी अब इस दिशा में कदम उठाने लगी है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने अपने राज्य बजट में कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन नीति लागू (Implementation of old Pension Scheme) की है.