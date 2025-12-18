Zee Rajasthan
Rajasthan News: राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ी सफलता हासिल की है. पहली बार राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की ऑन डिमांड परीक्षा का सफल आयोजन किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Dec 18, 2025, 06:27 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 06:27 PM IST

भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि, राजस्थान में पहली बार ऑन-डिमांड बोर्ड परीक्षा शुरू

राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ी सफलता हासिल की है. पहली बार राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की ऑन डिमांड परीक्षा का सफल आयोजन किया है. यह पहल राज्य में शिक्षा सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है.

शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल- राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने राज्य की पहली ऑन-डिमांड परीक्षा का सफलतापूर्वक कर इतिहास रच दिया है. खास बात यह है कि छात्र अपने अनुसार विषय और परीक्षा की तिथि चुन सकते हैं. उन छात्रों के लिए यह राहत की बात है, जो नियमित परीक्षा में किसी कारण शामिल नहीं हो पाते हैं.

चाहे नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां या कोई अन्य वजह हो. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑन-डिमांड परीक्षा का उल्लेख है. राजस्थान ने इसे सबसे पहले लागू कर देशभर में उदाहरण प्रस्तुत किया है. इससे हर विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने का अवसर मिलेगा और ड्रॉपआउट दर घटाने में भी मदद मिलेगी.


स्टेट ओपन की शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि जीवनभर सीखने की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह पहल बेहद कारगर साबित हो रहा है. बहुत से विद्यार्थी हैं, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, अब फिर से अपनी शिक्षा आगे बढ़ा सकेंगे.

भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने पर शिक्षा विभाग इसे अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल कर रहा है. सरकार का दावा है कि नई सोच, नई व्यवस्था और लचीलेपन की यह पहल न सिर्फ छात्रों को सशक्त करेगी, बल्कि राजस्थान के शिक्षा व्यवस्था को सुधार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करेगी.

राज्य में पहली बार 10वीं-12वीं की ऑन-डिमांड परीक्षा आयोजित होगी. विषय और परीक्षा की तिथि चुनने की सुविधा उपलब्ध होगी. विभाग का दावा ड्रॉपआउट दर में कमी की उम्मीद है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कदम उठाया.

ऑन-डिमांड परीक्षा प्रणाली ने साबित कर दिया है कि सही दिशा और संकल्प के साथ नीतियों को धरातल पर उतारना संभव है और सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर यह कदम शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.

